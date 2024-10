GitHub lance son extension Copilot pour Xcode

L’assistant de codage de GitHub, Copilot, est désormais disponible sur Xcode en bêta publique, permettant aux développeurs Apple d’utiliser l’intelligence artificielle directement dans Xcode. Cette intégration vise à améliorer la productivité, à accélérer le développement et à offrir une expérience de codage optimisée.

GitHub débarque dans Xcode

Les développeurs Apple savent qu’avec Xcode 16, la firme américaine a déjà intégré une aide à base d’IA permettant de suggérer la complétion automatique du code. En clair, vous commencez à taper quelque chose, et vous voyez le code compléter sous vos yeux. Il suffit alors de valider, ou non, pour ajouter le bloc dans votre fichier. Et bien le principe est le même avec Copilot de GitHub. Sauf que l’outil en question va plus loin sur d’autres plateformes, notamment avec son chat qui devrait arriver sur Xcode prochainement ou encore la possibilité de générer de la documentation très facilement.

Voici comment la plus grande plateforme d’hébergement de code présente son outil :

Nous sommes heureux d'annoncer que GitHub Copilot pour Xcode est maintenant disponible en avant-première publique. Il s'agit d'une étape majeure dans notre mission permanente visant à faire de Copilot un outil essentiel pour les développeurs sur une grande variété de plateformes. Désormais, les développeurs Apple peuvent bénéficier de la même assistance intelligente au codage, intégrée de manière transparente dans leur IDE préféré. Avec cette version bêta publique, les utilisateurs de Xcode peuvent augmenter leur productivité, accélérer leur développement et améliorer leur expérience globale de codage grâce à Copilot. Nous sommes ravis d'apporter la puissance de Copilot à encore plus de développeurs, en leur donnant les moyens d'innover et de construire plus rapidement.

Les principales fonctionnalités de GitHub Copilot pour Xcode sont :

Suggestions de code en temps réel : Des complétions de code intelligentes au fur et à mesure de la saisie.

Prise en charge de plusieurs langages : Compatible avec Swift, Objective-C, et bien d’autres.

Suggestions multi-lignes : Génère plusieurs lignes de code pour un développement plus rapide.

Filtrage de contenu : Assure que les recommandations de code respectent les standards professionnels.

Option pour bloquer les correspondances avec du code public : Possibilité de bloquer les suggestions ressemblant trop au code public.

Comment installer GitHub Copilot

Ajouter l’extension GitHub Copilot pour Xcode

1. Assurez-vous d’avoir accès à GitHub Copilot. Pour plus d’informations, consultez la page “À propos de GitHub Copilot.”

2. Vérifiez que vous avez une version compatible de Xcode. Pour utiliser GitHub Copilot avec Xcode, il vous faut Xcode version 8.0 ou supérieure, ainsi que macOS Monterey (12.0) ou version ultérieure. Consultez les informations sur Xcode sur le site des développeurs Apple.

3. Téléchargez la dernière version de l’extension GitHub Copilot pour Xcode depuis le dépôt github/CopilotForXcode et installez-la. Un élément d’arrière-plan sera ajouté pour permettre à l’application de se lancer automatiquement à l’ouverture de Xcode.

Accorder les autorisations requises

Deux autorisations sont nécessaires pour utiliser l’extension : “Accessibilité” et “Extension de l’éditeur de code source Xcode”. Lors du premier démarrage de l’extension, il vous sera demandé d’activer l’autorisation “Accessibilité”.



L’autorisation “Extension de l’éditeur de code source Xcode” doit être activée manuellement :



1. Ouvrez l’application de l’extension GitHub Copilot.

2. Cliquez sur Extension Permission, puis sélectionnez Xcode Source Editor.

3. Activez GitHub Copilot et cliquez sur Done.

Après avoir accordé les autorisations requises, redémarrez Xcode. Vous verrez un nouvel élément dans le menu Éditeur intitulé GitHub Copilot.

Connexion à GitHub Copilot

Avant de pouvoir utiliser l’extension GitHub Copilot pour Xcode, vous devez autoriser l’extension à accéder à votre compte GitHub :



1. Ouvrez l’application de l’extension GitHub Copilot.

2. Cliquez sur Login to GitHub et suivez les instructions pour autoriser l’extension.

Prix et disponibilité

Les utilisateurs de Xcode disposant d’une licence Copilot peuvent installer l’extension Copilot pour commencer à utiliser cette fonctionnalité, actuellement en mode aperçu. GitHub sollicite activement les retours des utilisateurs pour affiner l’outil.



Les abonnements Copilot commencent à partir de 10 $ par mois ou 100 $ par an.