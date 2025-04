OpenAI dévoile les modèles GPT-4.1 pour le code et les textes longs

OpenAI a présenté trois nouveaux modèles — GPT-4.1, GPT-4.1 mini et GPT-4.1 nano — accessibles via l'API de la société américaine, mais pas encore intégrés à ChatGPT. Ces modèles mettent l'accent sur des performances supérieures en codage, suivi des instructions et traitement de contextes longs, supportant jusqu'à un million de jetons pour une meilleure compréhension.

ChatGPT passe en 4.1

GPT-4.1 surpasse GPT-4o et GPT-4o mini dans toutes les tâches, avec une amélioration notable de 21,4 % par rapport à GPT-4o et de 26,6 % par rapport à GPT-4.5 sur SWE-bench Verified pour le codage. De quoi venir embêter Claude d'Anthropic, le meilleur dans cette catégorie.



Le GPT-4.1 mini, plus économique, égale ou dépasse GPT-4o avec des coûts 83 % inférieurs et une latence réduite, tandis que le GPT-4.1 nano, le plus rapide et le moins cher, excelle dans des tâches comme la classification et l'autocomplétion.



De nombreuses améliorations de GPT-4.1 sont déjà intégrées à la version GPT-4o de ChatGPT, avec d'autres mises à jour prévues. Tous les modèles ont une date limite de connaissances en juin 2024. OpenAI retire progressivement GPT-4.5 de l'API, car GPT-4.1 offre des fonctionnalités similaires à moindre coût (pour l'entreprise et l'utilisateur).

Tarification de la version 4.1 :

GPT-4.1 : 2 $/M de jetons en entrée, 8 $/M de jetons en sortie

GPT-4.1 mini : 0,40 $/M de jetons en entrée, 1,60 $/M de jetons en sortie

GPT-4.1 nano : 0,10 $/M de jetons en entrée, 0,40 $/M de jetons en sortie

Des modèles personnalisés sont disponibles à un tarif plus élevé. Pendant ce temps, les fans attendent toujours GPT-5...

