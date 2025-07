🔥 Samsung dévoile les Galaxy Z Fold 7, le Flip 7 et le Flip 7 FE

Alors qu'Apple se prépare à entrer sur le marché des smartphones pliables avec son premier iPhone Fold l'an prochain, Samsung lance déjà sa septième génération de pliables, menée par le Galaxy Z Fold 7, accompagné du Galaxy Z Flip 7 et d'une version économique, le Z Flip 7 FE. Sans oublier la gamme Galaxy Watch 8.

Galaxy Z Fold 7

Le Galaxy Z Fold7, fleuron pliable de Samsung, est le plus fin à ce jour, mesurant 8,9 mm lorsqu'il est plié et 4,2 mm déplié, avec un écran AMOLED de couverture de 6,5 pouces et un écran principal de 8 pouces. Pesant seulement 215 grammes — plus léger que l’iPhone 16 Pro Max d’Apple — il abandonne la compatibilité avec le S-Pen pour atteindre ce profil fin. La nouvelle charnière Armor FlexHinge réduit la visibilité du pli, bien qu’il reste perceptible, et l’écran est renforcé par le Gorilla Glass Ceramic 2 de Corning. Apple est censé avoir trouvé la solution pour n'afficher aucun pli.

Le Z Fold7 dispose d’un système de caméras robuste : un appareil selfie de 10 mégapixels sur la couverture, un appareil frontal ultra-large de 10 mégapixels (champ de vision de 100 degrés), un appareil frontal grand-angle de 200 mégapixels, et un ensemble arrière avec un objectif ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. Propulsé par la puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, il offre un processeur 38 % plus rapide et un GPU 26 % plus performant par rapport à son prédécesseur. Le processeur graphique gère le ray-tracing, comme les dernières puces Apple.

Galaxy Z Flip 7

Le Galaxy Z Flip7, un pliable compact à clapet, est également plus fin que son prédécesseur avec 6,5 mm déplié et 13,7 mm plié, et pèse 188 grammes. Il est doté d’un FlexWindow de 4,1 pouces bord à bord et d’un écran principal de 6,9 pouces lorsqu’il est ouvert. Le FlexWindow prend en charge Google Gemini et des fonctionnalités d’accès rapide, mais n’est pas une interface complète pour les applications. Ses caméras incluent un ensemble arrière avec un grand-angle de 50 mégapixels et un ultra-large de 12 mégapixels, ainsi qu’un appareil selfie frontal de 10 mégapixels.

Galaxy Z Flip 7 FE

Le Z Flip7 FE, une option plus abordable, reprend le design du Z Flip6 avec un FlexWindow de 3,4 pouces et un écran principal de 6,7 pouces, sacrifiant une partie de la finesse du Flip7.

Galaxy Watch 8

Samsung a également présenté les Galaxy Watch8, Watch8 Classic et une Galaxy Watch Ultra mise à jour. La Watch8 offre un design plus fin, un écran plus lumineux, un GPS à double fréquence et de nouvelles fonctionnalités Samsung Health, comme Bedtime Guidance (suggestions de sommeil basées sur le rythme circadien), Vascular Load (surveillance du stress) et Antioxidant Index (suivi des caroténoïdes).



Les précommandes pour le Galaxy Z Fold7 (2 099 €), le Z Flip7 (1 199 €) et le Z Flip7 FE (999 €) débutent aujourd’hui sur le site de Samsung et sur Amazon. Hâte de voir la réponse d'Apple, Samsung ayant enfin fait clairement évoluer ses chers téléphones pliables !

