BlackBerry fait son grand retour avec Android et des composants modernes

Un nouveau souffle pour les nostalgiques du clavier physique : les anciens BlackBerry retrouvent une seconde jeunesse grâce à une entreprise chinoise qui leur donne des entrailles modernes tout en conservant leur âme d'origine.

Renaissance technologique du BlackBerry Classic

Zinwa Technologies, une société chinoise méconnue du grand public, s'apprête à commercialiser le Q25, une version modernisée du mythique BlackBerry Classic Q20 de 2014. L'approche est particulièrement ingénieuse : l'entreprise rachète d'anciens modèles pour les démonter entièrement et y installer des composants contemporains, tout en préservant la coque emblématique et le clavier physique QWERTY qui faisait le charme de ces appareils.

Le nouveau Q25 conserve l'écran carré de 3,5 pouces (720 x 720 pixels) mais embarque désormais un processeur MediaTek Helio G99, 12 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage UFS 2.x. L'appareil photo évolue également avec un capteur principal de 50 Mpx à l'arrière et 8 Mpx à l'avant, accompagné d'une batterie de 3000 mAh. Exit BlackBerry OS, place à Android 13 avec des mises à jour de sécurité prévues.

Un phénomène générationnel inattendu

Ce retour s'inscrit dans une tendance surprenante observée sur TikTok, où la jeune génération manifeste un engouement croissant pour ces téléphones "vintage". Paradoxalement, ces jeunes utilisateurs, qui n'ont souvent jamais possédé de BlackBerry à l'époque de leur gloire, y voient un symbole de détox numérique et une alternative stylée aux smartphones actuels.

Les dumb phone et feature phone ont de plus en plus la côte car ils permettent de se tenir éloigné des réseaux sociaux et de la distraction permanente tout en restant joignable et disponible. Le BlackBerry Q25 se situe à mi-chemin car il dispose des fonctionnalités avancées d'un smartphone avec toutes les apps et une connexion internet, mais est sans doute moins distrayant qu'un iPhone classique.

Défis et perspectives d'avenir

Proposé à 400 dollars (environ 380 euros), le Q25 se positionne sur un segment tarifaire délicat. Sa fiche technique, bien qu'honorable, ne rivalise pas avec les smartphones milieu de gamme actuels, et l'absence de 5G pourrait freiner son adoption. Zinwa propose également un kit de conversion à 300 dollars pour les propriétaires souhaitant moderniser leur ancien BlackBerry eux-mêmes.

L'entreprise mise gros sur ce pari nostalgique et prévoit déjà de ressusciter d'autres icônes de la marque comme le Passport au format carré ou le KeyOne. Reste à voir si cette démarche trouvera un public suffisant pour dépasser le simple effet de mode, contrairement aux précédentes tentatives de revival des Nokia 3310 ou autres téléphones rétro qui n'avaient pas réussi à s'imposer durablement.