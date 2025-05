Le jeu de plateau Abalone fait son retour sur mobile

C'est le retour d'Abalone sur App Store et Play Store. Douze ans après sa sortie initiale (cf sorties jeux du 21 mars 2013), le jeu de plateau stratégique pour deux revient grâce à Plug In Digital. Une bonne nouvelle qui ne vous coûtera que 5 euros.

Découvrez Abalone®

Commençons par un petit rappel des règles. Dans une partie à deux joueurs, chacun contrôle 14 billes de sa couleur sur un plateau hexagonal. L’objectif : éjecter les billes de l’adversaire tout en protégeant les siennes. À chaque tour, vous déplacez une bille seule dans n’importe quelle direction ou poussez un groupe aligné en exploitant votre supériorité numérique. Le premier à sortir six billes adverses remporte le match.



Les règles, simples à assimiler, cachent une profondeur stratégique surprenante. Anticipez les coups de l’adversaire, formez des défenses solides, utilisez les angles, préservez votre avantage ou sacrifiez des billes pour mieux rebondir. Accessible à tous, Abalone a rapidement trouvé son public. Et avec la version numérique, tout est encore plus accessible, notamment grâce au mode en ligne qui permet de ne jamais s'ennuyer.

Notre avis

Abalone est un jeu de raisonnement spatial joué qui offre une belle profondeur tactique avec des mouvements et contre-mouvements variés, équilibrant attaque et défense. La grille hexagonale enrichit les mécaniques de poussée et de déplacement latéral, permettant des tactiques astucieuses comme perturber une ligne adverse ou mélanger ses billes. Bien que visuellement peu attrayant, Abalone a tout ce qu'il faut pour captiver les amateurs de réflexion.



Disponible sur iOS et Android (en précommande pour le moment sur le Play Store).

Télécharger Abalone® à 4,99 €