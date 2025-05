Fortnite fait son retour sur l’App Store américain !

Le célèbre jeu Fortnite d'Epic Games est à nouveau disponible sur l'App Store américain après que Apple a approuvé sa soumission, marquant le retour du jeu sur iOS depuis son retrait à l’été 2020. L’Europe y avait déjà droit depuis presque un an, via le sideloading officiel imposé par l’UE.

Fortnite revient par la grande porte

Depuis près de cinq ans de bataille judiciaire, Apple s'opposait au retour de Fortnite en raison d'un différend juridique en cours avec Epic Games. Cependant, après avoir perdu plusieurs manches, l'avertissement d'un juge, menaçant de convoquer le responsable des décisions d'applications d'Apple au tribunal, a incité Apple à céder et à autoriser le retour du jeu.



Tim Cook avait prévu d'empêcher le retour de Fortnite jusqu'à la résolution complète du litige, laissant le créateur du moteur Unreal Engine soumettre ses applications mais en prenant son temps et sans les valider. Actuellement, Apple fait appel d'une décision de justice obligeant à modifier les règles de l'App Store américain pour permettre aux développeurs de proposer des liens vers des options d'achat externes sans pouvoir prendre la moindre commission.

Uniquement dans deux régions pour l’instant

Fortnite est désormais accessible via l'App Store américain et l'Epic Games Store dans l'Union européenne, mais reste indisponible sur les App Stores d'autres régions. La version américaine permet aux joueurs d'acheter de la monnaie virtuelle via le site web d'Epic, sans passer par les achats intégrés d’Apple. La firme de Cupertino ne touche donc aucune commission sur les transactions réalisées dans l’un des jeux les plus populaires du moment.



Rappelons qu’il est facile d’utiliser un compte App Store américain pour récupérer des applications indisponibles chez nous.

Télécharger le jeu gratuit Fortnite