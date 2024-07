L'émulateur NES Bimmy a fait un aller-retour sur l'App Store

Après Emu64 XL et iGBA (déjà supprimé), voici le troisième émulateur officiellement disponible sur l'App Store depuis l'assouplissement des règles d'Apple : Bimmy. Il s'agit d'un émulateur de NES, l'ancienne console de Nintendo Entertainment.

Un nouvel émulateur éphémère

L'application, conçue pour l'iPhone et l'iPad et compatible avec les Mac M1/M2/M3, a été lancé hier soir à 0,99 €, avant d'être retirée quelques heures plus tard.

Bimmy est un émulateur simple pour aider au développement et au test de jeux homebrew.

Jouez des ROM du domaine public et testez vos propres créations !

Bimmy passe par l'application Fichiers d'Apple pour le chargement des ROMs et prend en charge les manettes. Les joueurs peuvent lancer les meilleurs jeux de NES comme Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda, Mega Man 2, Kirby's Adventure, Double Dragon II: The Revenge et autre Disney's DuckTales. Le tout est doté d'options intéressantes comme un gestionnaire de sauvegardes.

Dans le cadre d'une mise à jour permanente de sa politique, Apple a récemment donné aux développeurs le feu vert pour soumettre des émulateurs de consoles rétro sur l'App Store. Apple a également modifié sa politique concernant l'autorisation des services de streaming de jeux sur l'iPhone et l'iPad à l'échelle mondiale, permettant l'arrivée future des services tels que GeForce Now, Xbox Game Pass, etc.



Malheureusement pour les fans de NES, Bimmy n'est déjà plus disponible sur l'App Store. En fait, d'après le développeur, Tom Salvo, ce n'est pas Nintendo qui l'a menacé mais il a juste eu "peur". Son message sur Reddit a même été supprimé... En revanche, le code est disponible sur Github.