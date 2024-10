Emu64 XL est le premier émulateur officiel sur App Store

Et le premier émulateur à profiter des nouvelles règles d'Apple est Emu64 XL ! Lancé en début de semaine, cet émulateur de Commodore 64 montre la voie à tous les développeurs qui se posaient la question concernant la très vague directive 4.7. Jusqu'ici, nous n'avions que des émulateurs via le jailbreak ou déguisés dans de fausses applications, rapidement dégagées par Apple.

La Commodore 64 débarque chez Apple

Pour ceux qui ne le sauraient pas, la Commodore 64 a été lancée en 1982, en tant qu'ordinateur personnel axé sur les jeux. Il s'agit du premier PC à s'être vendu à des millions d'exemplaires, et il fait son retour de manière officielle sur l'App Store. Enfin.



En effet, il y a une dizaine de jours, Apple a modifié les règles pour autoriser les émulateurs de jeux sur iPhone et iPad. Les premiers développeurs n'ont pas tardé, alors que d'autres, comme celui de PPSSPP, se posent encore des questions.



Début avril, Apple a modifié la ligne directrice 4.7 des App Store Review Guidelines, annulant ainsi un principe qui interdisait la soumission d'émulateurs de consoles et de jeux rétro pour iOS et iPadOS.



Le changement, qui autorise spécifiquement les applications à exécuter des "logiciels qui ne sont pas intégrés dans le binaire", inclut les "applications d'émulation de consoles de jeux rétro" et les "jeux en streaming" pour le cloud gaming.



Bien évidemment, les émulateurs doivent respecter un certain nombre d'obligations, notamment ajouter des moyens de filtrer le contenu répréhensible, suivre toutes les règles de confidentialité et ne pas partager les données ou les autorisations de confidentialité avec d'autres logiciels.

Un émulateur multiplateformes

Emu64 XL est un émulateur de Commodore 64 conçu pour l'iPad, mais il est également capable de fonctionner sur d'autres matériels Apple. La liste de compatibilité inclut iOS ou iPadOS 11 ou plus récent, les Mac M1 ou plus récent, et même l'Apple Vision Pro. Attention, les pixels n'aiment pas les grands écrans.

Un émulateur Commodore 64 basé sur VICE, rapide et très facile à utiliser. L'émulateur est livré avec divers programmes et sources écrits dans le célèbre langage de base CBM64.

L'application émule donc les graphiques, les sons et les périphériques à la perfection et dispose également d'un clavier (virtuel) avec la même disposition que l'original.



Pour jouer, vous pouvez charger des fichiers .T64 et .D64 comme de vieilles disquettes et utiliser un joystick virtuel dans les ports 1 et 2. Encore faut-il avoir les jeux chez soi pour pouvoir télécharger les ROMs.



Le concept d'émulation lui-même est légal, mais pour jouer légalement à des jeux, les utilisateurs doivent posséder les cartouches, disquettes, CD ou autre copie numérique originale des jeux qu'ils souhaitent utiliser.

À noter que Emu64 XL prend également en charge les périphériques matériels tels que les manettes de jeu, les joysticks et les claviers, idéal pour jouer comme au bon vieux temps.

Télécharger le jeu gratuit Emu64 XL