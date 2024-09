Folium est le premier émulateur Nintendo 3DS sur App Store

Folium est devenu le premier émulateur capable de faire tourner les jeux Nintendo 3DS sur iPhone, mais il est loin d'être parfait.

Capable d'émuler les consoles Game Boy Advance et Nintendo DS, Folium se démarque surtout avec la 3DS, que même RetroArch ou Delta ne proposent pas.

Folium doit faire ses preuves

Avant de foncer, sachez qu'il s'agit du premier émulateur Nintendo payant sur l'App Store. Tous les autres services du genre sont gratuits. Jarrod Norwell, développeur de Folium, demande 5,99 € pour l'application, un choix d'autant plus audacieux que Nintendo a récemment poursuivi les développeurs de Yuzu, un émulateur de Nintendo Switch qui a fait des bénéfices grâce à un "accès anticipé" basé sur un abonnement. Yuzu a conclu un accord de 2,4 millions de dollars avec le géant japonais et a abandonné son émulateur plus tôt cette année. La firme nippone ne rigole pas sur ce point.



Deuxièmement, Apple n'autorise pas les émulateurs à utiliser la compilation "juste à temps" (JIT). Cette limitation peut entraîner une baisse des performances des jeux Nintendo 3DS, en particulier sur les anciens modèles d'iPhone. C'est pour cela que l'émulateur Dolphin ne devrait pas être porté sur iPhone.



Enfin, il est possible qu'un autre émulateur tout-en-un sur l'App Store, comme RetroArch ou Delta, ajoute gratuitement la prise en charge de la Nintendo 3DS à l'avenir.

Notre avis sur Folium

Bien évidemment, nous avons testé Folium. Avec un iPhone 15 Pro Max, aucun souci de performances, mais il faudra voir avec des modèles plus anciens car le JIT n'étant pas implémenté, l'appareil est très sollicité. En général, sur d'autres plateformes comme Android, les développeurs peuvent utiliser une méthode de compilation de la programmation connue sous le nom de Just In Time (JIT), qui permet au matériel moderne d'émuler plus efficacement les anciennes versions. Malheureusement, Apple ne permet pas aux applications d'utiliser la méthode d'injection en temps réel dans l'App Store.



De prime abord, l'émulateur n'est pas très convivial, mais si vous voulez vraiment jouer à un titre 3DS sur votre téléphone, vous pouvez enfin le faire.



Dans l'ensemble, lorsque cela fonctionne, c'est assez incroyable de pouvoir jouer à ses titres de 3DS préférés sur un iPhone récent, avec le célèbre double écran. Le taux de contraste de l'écran AMOLED fait vraiment ressortir les graphismes, et la fluidité est de mise. Mais ses petits bugs et autres défauts de jeunesse peuvent être rageant. Par exemple, il n'arrive pas à encore à lancer un certain Pokémon Saphir Alpha, paru en 2014.

Bien sûr, il faut avoir les ROM en sa possession, et surtout les jeux physiques pour rester dans la légalité. Sachez toutefois que le téléchargement de jeux protégés par des droits d'auteur est illégal dans de nombreux pays.



Folium est donc le premier émulateur de Nintendo 3DS sur iPhone, et est compatibles avec les jeux de Game Boy Advance et de la Nintendo DS.

Télécharger Folium à 5,99 €