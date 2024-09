L'émulateur de la Switch, Yuzu, va fermer et payer 2,4 millions à Nintendo

Le mois dernier février, Nintendo a intenté un procès aux développeurs de Yuzu, un émulateur open-source créé pour faire tourner les jeux de la Nintendo Switch sur Mac et PC. Accusés de promouvoir le piratage, les créateurs n'ont d'autre choix que d'arrêter le projet et de payer une amende salée. Le géant nippon n'est pas connue pour sa clémence.

Un émulateur Switch qui quitte le navire

D'après des informations récentes provenant du dépôt au tribunal, Tropic Haze LLC, le studio derrière l'émulateur, a perdu le procès et doit payer un règlement de 2,4 millions de dollars à Nintendo. Mais il doit surtout stopper ses activités, qui vont au-delà de Yuzu. L'émulateur avait fait tourner The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avant même sa sortie.

En réponse, Tropic Haze a publié une déclaration dans laquelle elle affirme que le piratage n'a jamais été son intention et fait part des mesures qu'elle va prendre :

Fermeture de tous les dépôts liés aux émulateurs ;

Cesser le support des serveurs Discord ;

Fermeture de la page Patreon ;

Fermeture de tous les sites web de Yuzu.

Voici la première partie de la lettre des développeurs :

Nous vous écrivons aujourd'hui pour vous informer que Yuzu et le support de Yuzu pour Citra (son émulateur jumeau) sont interrompus, avec effet immédiat;

Avant de poursuivre :

Le piratage n'a jamais été notre intention, et nous pensons que le piratage des jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo doit cesser. À partir d'aujourd'hui, nous allons mettre hors ligne nos dépôts de code, interrompre nos comptes Patreon et nos serveurs Discord et, bientôt, fermer nos sites web. Nous espérons que nos actions seront un petit pas vers la fin du piratage des œuvres de tous les créateurs.

Vous l'aurez compris, par effet boule de neige, la chute de Yuzu va entrainer l'arrêt de la maintenance de Citra, un célèbre émulateur de console Nintendo 3DS, disponible sur Windows, Linux, macOS et Android, qui est en développement depuis 2013.



Dans la foulée, le dépôt Yuzu sur GitHub a été fermé, tout comme le site officiel de l'émulateur qui appartient désormais à Nintendo (yuzu-emu.org). Reste le prometteur Ryujinx... pour le moment.