Voici la vidéo de gameplay de Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Comme promis, Nintendo a présenté dix minutes de gameplay de The Legend of Zelda : Tears of Kingdom - de quoi faire patienter les millions de fans d'ici au 12 mai prochain. Cette vidéo permet d'avoir un bel aperçu des progrès réalisés par les développeurs japonais depuis l'excellentissime Breath of the Wild. Le producteur Eiji Aonuma explique notamment que la fusion d'objets joue un rôle important dans le jeu. Vous pouvez fabriquer des armes plus puissantes et même des véhicules tels que des bateaux à moteur et des aéroglisseurs. Les ennemis peuvent également utiliser des armes fusionnées, ce qui signifie qu'il faudra adapter ses techniques relativement souvent.

La suite de Zelda arrive sur Switch

La vidéo de démonstration montre également un moyen d'atteindre les îles flottantes au-dessus d'Hyrule (en utilisant une capacité de rappel sur une pierre d'ascenseur), et ce qui se passe si vous tombez ou sautez. Vous avez le contrôle total de la descente, ce qui vous permet de planer vers des zones éloignées ou de plonger rapidement vers le sol. Pour le reste, le gameplay semble plutôt familier, vous n'aurez donc pas à réapprendre les bases. Le style graphique est toujours aussi beau, et la fluidité semble au rendez-vous.

Au-delà de cet aperçu, le premier pour Tears of the Kingdom, Nintendo prévoit de satisfaire les inconditionnels de Zelda avec des éditions spéciales. La société commercialisera une Switch OLED Tears of the Kingdom (illustrée ci-dessous) au prix de 360 $ le 28 avril, quelques semaines avant le lancement du jeu le 12 mai. Pour ce tarif, vous n'aurez pas le nouveau Zelda, mais vous aurez droit à de somptueuses illustrations sur la Switch elle-même, les manettes Joy-Con et la station d'accueil. Si vous avez déjà une Switch, vous pouvez également acheter la manette pro édition Tears (75 $) ou l'étui de transport (25 $). Les prix en euros seront communiqués plus tard.



Voici la vidéo en question :

Pour finir, rappelons la description officielle du jeu, tirée du communiqué de presse de Nintendo :

En plus des vastes terres d'Hyrule, le dernier opus de la série légendaire Legend of Zelda vous emmènera dans les cieux et dans un monde étendu qui va bien au-delà ! Attendez-vous à ce que l'immense aventure de Link recommence lorsque The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, sortira sur Nintendo Switch le 12 mai 2023.

A The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom themed Nintendo Switch Pro Controller and Carrying Case will also launch alongside the game on May 12th. pic.twitter.com/5MeIIwciYn — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 28, 2023

