Voici tous les détails de gameplay de FIFA 23 (+ vidéo)

EA a enfin dévoilé les nouveautés de gameplay de FIFA 23, et a également confirmé les caractéristiques de jeu exclusives sur les consoles de dernières générations.



FIFA 23 dispose de certaines fonctionnalités sur PlayStation 5, Xbox Series X et S, PC (enfin !) et Google Stadia qui ne sont pas présentes sur PlayStation 4 et Xbox One. Quant à la version Switch, elle sera encore "Legacy".

FIFA 23 se montre en détail

La version PS5/Xbox Series X dispose de ce qu'on appelle la technologie de gameplay "HyperMotion2". Il s'agit de la version suivante du gameplay HyperMotion de FIFA 22, qui combine la capture de matchs 11v11 avec l'apprentissage automatique pour créer plus de 6000 animations.



EA Sports a utilisé des combinaisons de capture de mouvement spéciales, appelées combinaisons Xsens, pour capturer des millions d'images d'animation de deux matchs de football complets avec des équipes professionnelles, y compris la capture de mouvement complète d'un match féminin (FIFA 23 présente des clubs féminins en première série).

Dribble technique

Également exclusif à la génération actuelle, ce qu'EA appelle le dribble technique, qui incorpore le système Active Touch des jeux FIFA précédents pour calculer plus intelligemment la trajectoire du joueur vers le ballon. Le résultat est que les virages et les dribbles devraient être plus réactifs. La réactivité, ou le manque de réactivité, est depuis longtemps un sujet de préoccupation pour les fans de FIFA.



Sur ces plateformes, le dribble technique est le nouveau style de dribble par défaut utilisant le stick gauche. N'importe quel joueur peut l'exécuter, bien que la qualité du dribble dépende toujours fortement des attributs de dribble du joueur, comme on peut s'y attendre.



Les versions actuelles disposent également du nouveau système "Machine Learning Jockey", qui permet de rendre le Jockey (L2 ou LT) ou le Sprint Jockey (L2+R2 ou LT+RT) plus précis et plus réactif.

L'accélération

Voici une autre fonctionnalité de gameplay exclusive à la génération actuelle, au style ennuyeux : AcceleRATE. Ce système divise les joueurs en archétypes uniques, dans le but d'améliorer la viabilité des différents types de joueurs dans FIFA 23.



La plupart des joueurs entreront dans le type d'accélération par défaut qu'EA appelle "contrôlé", mais il en existe deux autres : Explosive et Longue. L'accélération explosive est destinée aux joueurs qui s'en sortent mieux sur de courtes distances et dans des situations de un contre un (les Kylian Mbappés et Vinícius Jrs de ce monde), tandis que l'accélération longue est destinée aux joueurs qui sont rapides mais qui mettent un peu plus de temps à atteindre cette vitesse, comme Virgil van Dijk.

Frappe de balle composée

Une autre exclusivité de la génération actuelle est la "frappe de balle composée". Cela est lié à l'HyperMotion2, et signifie que les joueurs devraient avoir une transition plus fluide dans certaines situations de tir qui nécessitent de contrôler le ballon en premier.

Duels aériens

La technologie Current-gen propose également des "batailles cinétiques entre gardiens et têtes" dans FIFA 23. Il existe des dizaines de nouvelles interactions lorsque les gardiens affrontent un joueur pour un ballon en l'air. L'objectif est de faire en sorte que les gardiens sautent avec plus d'assurance pour attraper un centre, ce qui permettra aux joueurs d'avoir l'esprit tranquille et d'attraper le ballon.

Stratégies exclusives

Quatre mises à jour exclusives à la génération actuelle sont proposées sous la bannière du positionnement offensif : une meilleure conscience du hors-jeu, des courses de séparation, l'immobilisation des défenseurs et une IA tactique actualisée.



En ce qui concerne le positionnement défensif, la version PS5/Xbox Sereis bénéficie de la rapidité de la conscience défensive (la rapidité avec laquelle les défenseurs peuvent se remettre en position s'ils se trouvent en dehors de la zone qu'ils ont l'intention de couvrir).

Nouvelle physique d'impact

Les versions dernière génération de FIFA 23 incluent une nouvelle physique d'impact. Ainsi, les blocages des défenseurs peuvent désormais entraîner des déviations rasantes, les jambes et les pieds des joueurs peuvent être repoussés par le ballon, et les bras, les mains et même les doigts des gardiens peuvent être poussés par le ballon après des déviations et des arrêts. À surveiller lors des ralentissements.

Des filets plus réalistes

Toujours du côté de la physique, la génération actuelle bénéficie d'une physique d'interaction des filets "haute fidélité", ce qui signifie que la forme et la réaction des filets sont plus réalistes.

Un public plus vivant

Enfin, la version nouvelle génération propose de toutes nouvelles scènes qui peuvent se dérouler au cours d'un match, avec de nouvelles réactions et chants du public.



Voilà pour les caractéristiques exclusives de FIFA 23 sur la version PlayStation 5 et Xbox Series. Ainsi, l'inclusion des mises à jour du football féminin, les power shots, les coups de pied arrêtés repensés, les nouveaux mouvements d'adresse et le nouveau système de changement de joueur sont disponibles sur toutes les versions de FIFA 23, sauf sur Nintendo Switch (désolé !). Pour en savoir plus, consultez le billet de blog détaillé d'EA. Et voici la vidéo de l'éditeur :