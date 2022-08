Voici les nouveautés de FIFA Mobile 23 sur iOS et Android

La semaine dernière, Electronic Arts nous gratifiait d'une jolie vidéo de présentation et surtout d'une longue présentation des nouveautés de gameplay de FIFA 23. Cette fois, le studio publie la mise à jour majeure pour les joueurs sur mobiles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va y avoir du changement.

FIFA Mobile 23 se montre en détail

EA Sports change enfin d'approche sur smartphones et tablettes. Cette année, il ne s'agit pas d'une simple mise à jour mais d'un changement de cap qui va impacter votre façon de jouer.

Un Football Manager miniature

La grande nouveauté est, à la surprise générale, le mode « Manager » qui va vous mettre dans la peau de l'entraîneur. Résultat, vous n'avez plus à contrôler les joueurs de votre équipe, mais plutôt la tactique générale. Outre la composition et les différents rôles, FIFA Mobile 23 offre la possibilité de gérer la stratégie en temps réel pendant les matchs.



Si l'on est pas au niveau d'un Football Manager, il est intéressant de voir EA aller sur des terrains plus originaux, probablement suite aux demandes des joueurs. Si la sauce prend, il ne serait pas illogique de voir débarquer dans EA Sports FC 24 (le nouveau nom à venir), de nouvelles possibilités comme la gestion du recrutement, les entraînements, les conférences de presse et autres.

Voici le trailer vidéo de FIFA Mobile 2023 :

Les autres nouveautés

En plus du mode « Carrière », les développeurs ont largement améliorer les réactions des gardiens de but et les tirs du mauvais pied. La nouvelle version ajoute également des options de changement de joueur inédites, ainsi que des kits pour 30 équipes nationales. La mise à jour est disponible dès maintenant sur iOS et Android.

Télécharger le jeu gratuit FIFA Football