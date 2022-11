FIFA Mobile 23 devient "Coupe du Monde de la FIFA" et améliore les passes

Voici une mise à jour qu'on pourrait qualifier d'opportune. Si vous voulez jouer à un jeu vidéo de football sous licence tout en regardant la Coupe du Monde au Qatar, EA a exactement ce qu'il vous faut. Avec cette nouvelle version, FIFA World Cup 2022 est entièrement tourné vers l'événement sportif de l'année. Les trente-deux équipes sont là pour vous permettre de remporter la coupe, avec des commentaires, des joueurs, des maillots et des écussons actualisés, ainsi que de nouveaux mécanismes de passe. Et c'est probablement le point le plus important

Place à la Coupe du Monde 2022

La dernière mise à jour en date de FIFA Mobile, la 18.0.3, offre en effet la possibilité de disputer la Coupe du Monde avec les 32 équipes, dont la France. Outre l'habillage de circonstance avec donc les maillots officiels et autres stades modélisés dans leurs moindres détails, ce qui est certainement le plus intéressant ici est le nouveau mécanisme de passe avancée. Un changement qui rapproche enfin la version mobile du jeu sur PlayStation et Xbox.

Préparez-vous à vivre le réalisme de la FIFA World Cup 2022™ avec EA SPORTS™ FIFA Mobile. Créez votre équipe de rêve et lancez-vous dans l'aventure de la FIFA World Cup 2022™ aujourd’hui.



Plongez au cœur de la plus grande compétition de football au monde. FIFA Mobile est le seul jeu mobile sur la FIFA World Cup 2022™ sous licence officielle qui vous permet de disputer les rencontres officielles avec l’un des 32 pays qualifiés et quelques équipes nationales virtuelles.

Les nouvelles passes

5 nouveautés pour les passes

Les différentes façons de passer devraient vous permettre d'ouvrir des espaces et de créer plus d'opportunités d'attaque d'après EA.



Si vous voulez avoir de meilleures sensations, il vous faut absolument activer la fonction de passe avancée en allant dans les paramètres du jeu. La passe avancée comprend 5 nouveaux contrôles :

Passe au sol piquée

Passe au sol piquée en profondeur

Passe lobée appuyée

Passe au sol appuyée

Déclenchement de course

Les passes avancées sont disponibles uniquement pour les commandes à boutons.



Les passes piquées à ras du sol sont des passes légèrement surélevées utilisées pour éviter la jambe d'un défenseur. Ces passes sont idéales pour travailler dans des espaces restreints ou si un défenseur se trouve sur votre chemin. Elles fonctionnent également très bien en attaque lorsque vous essayez d'éviter le blocage d'un défenseur pour des passes proches ou à mi-distance.

Un double tap sur le bouton de passe suffit.



Les passes piquées au sol en profondeur fonctionnent comme les passes piquées le sol, sauf qu'il s'agit d'une passe à travers l'espace.

Un double tap sur passe en profondeur.



Les passes lobées appuyées sont des passes lobées avec plus de vitesse et de puissance. Leur trajectoire est plus basse que celle des passes de lob ordinaire. Elles sont idéales pour changer rapidement le jeu d'une ligne de touche à l'autre.

Puisque ces passes sont plus rapides que les passes de lob normales, l'erreur à la réception est plus élevée.



Tapez sur Passe et balayez vers la gauche sur le bouton



La passe au sol appuyée est une version plus rapide de la passe au sol normale. Les passes au sol appuyées sont un excellent moyen de pousser le rythme du jeu, de remonter rapidement le terrain et de se faufiler dans les espaces restreints. Tout comme les passes lobées, elles ajoutent de la difficulté au joueur qui les reçoit en fonction de la distance de la passe, de la vitesse et de l'attribut de contrôle du ballon du joueur.

Tapez sur Passe et balayez vers la droite sur le bouton



"Déclenchement de joueur" permet à l'un de vos joueurs d'effectuer une course vers l'avant lorsque vous êtes en possession du ballon, comme sur consoles avec le joystick droit. La direction de votre pavé tactile détermine le joueur qui partira en course. Vous verrez des flèches jaunes apparaître à côté du joueur lorsqu'une course est déclenchée. Vous pouvez déclencher jusqu'à 4 courses X à la fois pendant une même possession et dans n'importe quelle partie du terrain.

Tapez sur la passe et faites glisser le bouton vers le haut.

Voici d'ailleurs la vidéo dévoilant les nouvelles passes :

Contrôle de l'élévation des passes

Electronic Arts introduit également une nouvelle possibilité de contrôle avancé de la passe gestuelle, qui vous permet de contrôler l'élévation de chaque passe. Un simple tapotement déclenche les passes au sol, comme les passes au sol ou les passes traversantes, ou même les passes basses. Une double tap ne déclenchera donc que les passes lobées, telles que les passes lobées, les passes traversantes liftées et les croisements réguliers. Ce nouveau mécanisme de saisie gestuelle peut être activé dans les Paramètres, sous "Passes gestuelles Tap/Double Tap". Cela devrait aider les joueurs qui utilisent les gestes à mieux contrôler leurs passes.

De plus, ces nouvelles passes gestuelles s'appliqueront aux coups de pied arrêtés. Cela signifie que les coups de pied de coin, les coups francs et les coups de pied de but suivront les règles du tapotement/double tapotement. Par exemple, si vous tapez une seule fois sur un coup de pied de coin, vous ferez une passe au sol dans la surface. Il faudra peut-être un peu de temps pour s'y habituer, mais cela ouvrira plus de possibilités dans le jeu.

Un contrôle plus fin des passes

Pour toutes les passes gestuelles, il y a maintenant plus de contrôle sur le déclenchement des passes dans l'espace par rapport aux passes au sol aux pieds. Si vous tapez devant le récepteur, vous obtiendrez plus facilement une passe directe, tandis que si vous tapez sur ou derrière le récepteur, vous obtiendrez une passe au sol directement vers le récepteur. Cela devrait permettre de rendre les passes gestuelles plus cohérentes dans un plus grand nombre de situations.

Autres améliorations des passes

Améliorations des passes avec les boutons

Les passes de lob sont désormais entièrement assistées, ce qui vous permet de changer facilement de côté de jeu.

Correction d'un problème qui pouvait occasionnellement provoquer une passe au sol lente.

Amélioration de la sélection du récepteur proche ou éloigné lors de l'utilisation d'une puissance supérieure à 50 % pour les passes au sol et les passes en profondeur. La puissance élevée sélectionnera désormais systématiquement le coéquipier le plus éloigné comme receveur.

Correction d'un problème où les croisements depuis une position debout ou les dribbles de face entraînaient des croisements faibles/courts. Cela se produisait souvent en VS Attack, notamment lors des croisements depuis les ailes.

Correction de quelques erreurs de trajectoire extrême pour certaines passes lobées et par terre.

Amélioration de la position idéale pour les cibles de croisement de poste proche et éloigné.

Le croisement entièrement assisté est maintenant disponible dans les paramètres. Une puissance faible traversera vers le poteau proche et une puissance élevée vers le poteau éloigné, avec une trajectoire idéale.

Améliorations des passes gestuelles

Cette mise à jour Coupe du Monde 2022 est donc une excellente nouvelle pour les joueurs qui attendaient depuis longtemps un gameplay plus riche et plus proche des versions consoles.



