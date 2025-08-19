Spotify copie clairement AutoMix d'Apple Music

Spotify frappe fort avant Apple Music. Quelques semaines seulement avant le lancement officiel d’iOS 26 et de sa fonctionnalité AutoMix, le service de streaming a dévoilé sa propre option « Mix », permettant aux abonnés Premium de créer des transitions automatiques et personnalisées entre les morceaux. Cette annonce souligne la compétition intense entre les deux géants de la musique en ligne et montre que Spotify cherche à garder une longueur d’avance sur Apple.

Une sortie qui n'est pas anodine

Spotify vient de dévoiler une nouvelle fonctionnalité baptisée « Mix », permettant aux abonnés Premium de créer des transitions personnalisées entre les morceaux d’une playlist. Cette annonce survient quelques semaines avant la sortie officielle d’iOS 26, qui introduira la fonctionnalité AutoMix sur Apple Music. Une coïncidence qui n’a pas échappé aux observateurs.

La fonctionnalité AutoMix d’Apple Music, attendue avec iOS 26, utilise l’intelligence artificielle pour générer des transitions fluides entre les chansons, imitant le travail d’un DJ. Spotify, quant à lui, propose une approche différente avec sa fonctionnalité « Mix ». Bien que cette dernière offre une option « Auto » pour des transitions automatiques, elle met l’accent sur la personnalisation, permettant aux utilisateurs de régler le volume, l’égalisation et les effets entre les morceaux. De plus, Spotify offre une visualisation des formes d’onde et des battements pour affiner les transitions.

Alors qu’Apple Music mise sur une automatisation complète avec AutoMix, Spotify semble vouloir se démarquer en offrant un contrôle plus granulaire à ses utilisateurs. Une manière d'éviter d'être traité de copieur également.

Cette initiative de Spotify souligne la concurrence croissante entre les plateformes de streaming musical. En introduisant une fonctionnalité similaire avant même la sortie officielle d’AutoMix, Spotify cherche à capter l’attention des utilisateurs et à renforcer sa position sur le marché. Il sera intéressant de suivre l’évolution de ces fonctionnalités et de voir comment elles influencent l’expérience des utilisateurs. En tout cas, c'est une excellente nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs Premium de Spotify.