Fini les achats détaxés sur Temu, Shein et AliExpress. À partir de juillet 2026, tous les petits colis provenant de l’étranger seront soumis à une taxe douanière de 3 euros à l’entrée dans l’Union européenne.

L’UE impose une taxe de 3 euros sur les petits colis à partir de juillet 2026

Le Conseil de l’Union européenne a adopté ce vendredi 12 décembre une mesure visant à appliquer des droits de douane fixes de 3 euros sur tous les petits colis de moins de 150 euros entrant dans l’UE. Cette décision, qui entrera en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2026, cible principalement les achats effectués sur les plateformes de commerce électronique comme Temu, Shein ou AliExpress.

Une réponse à l’explosion du commerce en ligne

Cette taxe temporaire répond à une augmentation spectaculaire des importations de faible valeur. En 2024, quelque 4,6 milliards d’articles de moins de 150 euros sont entrés dans l’UE, soit environ 12 millions de colis par jour. Ce chiffre représente plus du double des importations de 2023 et plus du triple de celles de 2022. Actuellement, ces colis entrent dans l’UE sans payer de droits de douane, ce qui crée une concurrence déloyale pour les vendeurs européens.

Objectifs multiples

Au-delà de l’aspect économique, cette mesure vise à protéger les consommateurs contre des produits potentiellement dangereux ou non conformes aux normes européennes. Elle permettra également de lutter contre la fraude douanière, notamment les déclarations sous-évaluées destinées à éviter le paiement de droits. Des préoccupations environnementales sont aussi au cœur de cette décision.

Une solution provisoire

La taxe de 3 euros par colis s’appliquera indépendamment du nombre d’articles contenus dans l’envoi. Cette mesure temporaire restera en place jusqu’à l’adoption d’une réforme complète du système douanier de l’UE, prévue pour 2028.