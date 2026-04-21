Apple TV : Silo saison 3 arrive en juillet 2026

La série Silo revient cet été : Apple TV a confirmé une saison 3 dès le 3 juillet 2026, avec de nouveaux mystères et une intrigue encore plus ambitieuse.

Silo saison 3 : juillet 2026 !

Apple TV vient d’officialiser le retour de l’une de ses séries phares. La saison 3 de Silo sera disponible le 3 juillet 2026, avec une diffusion hebdomadaire chaque vendredi jusqu’au 4 septembre. La plateforme a accompagné l’annonce d’un premier teaser, qui confirme que la série n’a rien perdu de son ambiance oppressante.



Créée par Graham Yost, lauréat d’un Emmy Award, la série retrouve Rebecca Ferguson dans le rôle de Juliette Nichols. Cette saison 3 reprend là où la précédente s’était arrêtée : Juliette a survécu à son “nettoyage” forcé, mais est revenue avec des pertes de mémoire, tandis que le silo tente de se reconstruire après la rébellion et doit faire face à une nouvelle menace. En parallèle, un arc narratif inédit se déroule dans le passé, baptisé “Before Times”, suivant une journaliste et un congressman qui découvrent une conspiration aux conséquences catastrophiques.

Le casting s’étoffe considérablement. Aux côtés des habitués comme Common, Harriet Walter ou Chinaza Uche, de nouveaux visages rejoignent la distribution : Jessica Henwick et Ashley Zukerman, déjà aperçus dans le final de la saison 2, prennent ici des rôles plus importants. Colin Hanks fait également une apparition récurrente, accompagné de Jessica Brown Findlay, Laura Innes et Steve Zahn.



Cette troisième saison de 10 épisodes sera l’avant-dernière. Silo a en effet déjà été renouvelée pour une quatrième et dernière saison, qui est selon Apple en bonne voie de production. La série adapte la trilogie de romans à succès de Hugh Howey, et les saisons 3 et 4 couvriront conjointement les deux derniers volets.



Pour les abonnés absents ou qui souhaitent se remettre dans le bain, les deux premières saisons sont actuellement disponibles sur Apple TV.