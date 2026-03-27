For All Mankind : la saison 5 est désormais disponible sur Apple TV

La cinquième saison de For All Mankind est disponible dès aujourd’hui sur la plateforme de streaming Apple TV. La série de science-fiction spatiale à succès reprend son rythme hebdomadaire, avec un nouvel épisode chaque vendredi.

L'avant-dernière saison !

Cette saison marque le début de l’avant-dernière année de la série. La production de la sixième et dernière saison est déjà en cours. Un spin-off intitulé Star City sera lancé fin mai.



Comme à chaque nouvelle saison, For All Mankind opère un important saut dans le temps. Cette cinquième saison se déroule dans les années 2010. Une base permanente est désormais établie sur la planète Mars, accueillant plusieurs milliers d’habitants. Cependant, des tensions apparaissent : les gouvernements sur Terre souhaitent exercer un contrôle plus important sur le fonctionnement de la colonie martienne. La mort inattendue d’un personnage va déclencher un vif débat sur l’organisation du droit et de l’ordre sur Mars.



Joel Kinnaman reprend son rôle d’Ed Baldwin, désormais âgé d’environ 80 ans, avec un maquillage et des prothèses particulièrement impressionnants. Les personnages favoris des fans sont également de retour avec des intrigues importantes : Margo (Wrenn Schmidt), Miles (Toby Kebbell) et Kelly Baldwin (Cynthy Wu).



Les dix épisodes de cette saison promettent de nombreux rebondissements dramatiques, alors que la série entre dans sa dernière ligne droite. La saison finale (saison 6) est prévue pour l’année prochaine. La série prépare également l’arrivée du spin-off Star City, dont le premier épisode sera diffusé le même jour que la finale de la saison 5, le 29 mai 2026.

Comment regarder For All Mankind ?

La série est disponible exclusivement sur le service de streaming Apple TV+.

L’abonnement coûte 9,99 € par mois en France, ou peut être inclus dans l’offre groupée Apple One.

Un seul abonnement permet de partager l’accès avec jusqu’à six personnes via le Partage familial.Vous pouvez regarder la série via l’application Apple TV, disponible sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Android, Roku, Amazon Fire TV, téléviseurs connectés, PlayStation, Xbox, et bien d’autres plateformes. Il est également possible de streamer directement depuis un navigateur sur tv.apple.com.

Plus d'informations sur For All Mankind

Pour ceux qui n'auraient pas eu vent de For All Mankind, il s'agit d'une série de science-fiction dramatique en histoire alternative créée par Ronald D. Moore (Battlestar Galactica), Matt Wolpert et Ben Nedivi, diffusée sur Apple TV+ depuis 2019.

Et si la course à l’espace n’avait jamais pris fin ?

Le point de divergence se situe en juin 1969 : au lieu de Neil Armstrong, c’est le cosmonaute soviétique Alexei Leonov qui devient le premier homme à marcher sur la Lune. Cette victoire humilie les États-Unis et relance une compétition spatiale acharnée et permanente entre l’URSS et la NASA.

Ce que raconte la série :

La série suit sur plusieurs décennies :

Les astronautes de la NASA (Ed Baldwin, Gordo & Tracy Stevens, Danielle Poole, Margo Madison, Aleida Rosales, etc.),

Leurs familles,

Les ingénieurs au sol,

L’évolution géopolitique et technologique mondiale.

Grâce à cette rivalité prolongée, l’histoire accélère fortement les progrès :

Bases lunaires permanentes,

Missions habitées sur Mars dès les années 1990,

Exploitation minière spatiale,

Avancées rapides en fusion nucléaire, véhicules électriques, etc.

Évolution plus rapide des droits civiques (plus grande place des femmes et des minorités à la NASA).

Structure par saisons :

Saison 1 (fin des années 60 – 1970) : Le choc de la « Lune rouge », premières femmes astronautes, course pour rattraper les Soviétiques.

Saison 2 (années 80) : Bases lunaires, escalade des tensions militaires sur la Lune.

Saison 3 (années 90) : La course à Mars et l’arrivée des premières entreprises privées.

Saison 4 (années 2000) : Colonisation de Mars, défis humains, politiques et sociaux.

Saison 5 : Poursuite de l’exploration et des conséquences à long terme (en cours ou récente selon la date).

La série est très forte sur la continuité : les personnages vieillissent en temps réel (avec des changements d’acteurs), certains disparaissent, et chaque saison fait un bond d’environ 8-10 ans.



Conseil : Il faut absolument regarder les saisons dans l’ordre, car l’histoire est très linéaire et les enjeux s’accumulent au fil des décennies.



Les autres séries à venir

En plus de la saison 5 de For All Mankind, Apple TV+ propose plusieurs sorties très attendues dans les prochaines semaines :