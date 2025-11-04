Apple One adopte à son tour un nouveau logo coloré

Apple vient de mettre à jour l’identité visuelle de son offre Apple One, avec un tout nouveau logo coloré inspiré de la récente refonte d’Apple TV. Ce changement marque une étape importante dans la volonté de la marque d’unifier le design de ses services.

Apple One adopte un nouveau logo coloré et harmonise son image avec Apple TV

Apple a dévoilé une nouvelle identité visuelle pour Apple One, son offre d’abonnement regroupant plusieurs services. Ce changement s’inscrit dans la continuité du rebranding d’Apple TV, dont le logo a récemment été simplifié et modernisé. Sur le site d’Apple TV, on découvre désormais un logo Apple One divisé en six segments colorés, chacun représentant l’un des services inclus dans le forfait. Pour l’instant, ce logo n’apparaît pas encore sur le site dédié à Apple One, mais il devrait être déployé prochainement.

Le nouveau visuel adopte une approche symbolique : la pomme est découpée en six parties, avec une couleur propre à chaque service — Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+, Apple Fitness+ et Apple News+. Cette palette de teintes évoque l’idée d’un écosystème complet et cohérent, réunissant les principales offres de divertissement et de productivité d’Apple. C’est aussi la première fois que la marque conçoit un logo distinctif pour Apple One, soulignant l’importance croissante de cette offre dans sa stratégie de services.

Cette refonte intervient dans le sillage du changement d’identité d’Apple TV, qui a abandonné le “+” dans son nom et adopté un design plus épuré. En harmonisant les visuels de ses différents services, Apple cherche à renforcer la cohérence de son univers graphique tout en modernisant son image auprès du grand public.

En France, Apple One est disponible à partir de 19,95 € par mois pour le forfait Individuel, qui comprend Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud+. Le forfait Famille, à 25,95 € par mois, ajoute la possibilité de partager l’abonnement avec jusqu’à cinq membres et inclut 200 Go de stockage iCloud+. Enfin, le forfait Premium, proposé à 34,95 € par mois, intègre en plus Apple Fitness+ et 2 To de stockage iCloud+. Ce dernier inclut également Apple News+ dans les pays où le service est disponible, mais toujours pas en France.