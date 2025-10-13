Le nouveau logo Apple TV apparaît dans iOS 26.1

Le changement de marque d’Apple TV se montre dans la bêta d’iOS 26.1.



Quelques heures après avoir annoncé qu’Apple TV+ devenait simplement Apple TV, avec une « nouvelle identité vibrante » est déjà visible dans les dernières bêtas 26.1 publiées peu après.

Apple ne perd pas de temps

Effectivement, dans iOS 26.1 et tvOS 26.1 bêta 3, les icônes de l’application Apple TV et les visuels adoptent un design multicolore semblable à du verre, remplaçant l’ancien thème gris discret.

La rebrandisation de type "Liquid Glass" est également visible sur les pages de presse d’Apple TV, bien que les pages destinées aux clients n’aient pas encore été mises à jour.Il reste à voir si la rebrandisation inclura d’autres éléments au-delà du changement de nom et de logo, mais de plus amples détails devraient apparaître prochainement.



Espérons que le prix ne grimpe pas à nouveau, le service de streaming d'Apple étant passé de 4,99 € à 6,99 € puis à 9,99 € en cinq ans.