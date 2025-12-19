iOS 26.2 devient obligatoire pour corriger les failles de sécurité critiques

Apple est en train de semer la confusion dans sa stratégie habituelle de mise à jour de sécurité. La semaine dernière, la firme de Cupertino a déployé iOS 26.2 et iOS 18.7.3, deux versions censées corriger les mêmes failles critiques. Sauf que dans les faits, de nombreux utilisateurs d'iPhone ne peuvent pas accéder à la mise à jour d'iOS 18, même s'ils ont volontairement choisi de ne pas migrer vers iOS 26. Une situation qui interroge sur les priorités d'Apple en matière de sécurité.

Des failles sérieuses qui justifient l'urgence

Les correctifs déployés ne sont pas anodins. Apple a reconnu que deux vulnérabilités zero-day affectant WebKit, le moteur de Safari, ont été exploitées dans des attaques ciblées contre des individus spécifiques. La chercheure en sécurité Rosyna Keller, qui a découvert plusieurs de ces failles, insiste particulièrement sur un bug critique dans Messages qui représente une fuite de confidentialité majeure. Ces problèmes touchent autant iOS 26 que les versions antérieures, d'où la sortie simultanée d'iOS 18.7.3.

Habituellement, Apple maintient plusieurs versions de son système en parallèle pour permettre à chacun de rester protégé sans être contraint de passer à la dernière mouture. Cette approche respecte les choix des utilisateurs qui préfèrent attendre, que ce soit par méfiance des mises à jour majeures, pour des raisons de compatibilité applicative, ou simplement parce qu'ils n'apprécient pas certaines nouveautés comme l'interface Liquid Glass.

Une mise à jour invisible pour certains

Le problème identifié par Jason Snell de Six Colors est édifiant : les possesseurs d'iPhone 11 ou modèles ultérieurs encore sous iOS 18 ne voient tout simplement pas iOS 18.7.3 dans leurs réglages. Seule option proposée : passer directement à iOS 26.2. Les iPad semblent épargnés, et les anciens iPhone incompatibles avec iOS 26 (iPhone XS, XR et antérieurs) reçoivent bien iOS 18.7.3 normalement.

Apple n'a pour l'instant fourni aucune explication officielle. S'agit-il d'un bug, d'une erreur de déploiement ou d'une décision délibérée ? Un contournement existe via le programme de beta publique, mais c'est un parcours compliqué juste pour obtenir des correctifs de sécurité. Cette approche contraint les utilisateurs à un choix impossible : rester vulnérables ou abandonner leur version système actuelle.