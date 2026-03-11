Apple publie macOS 26.3.2 pour le MacBook Neo

Les clients qui prévoient d’acheter un nouveau MacBook Neo, disponible officiellement depuis ce matin, devront installer une mise à jour dès réception. Apple a en effet publié macOS Tahoe 26.3.2, une version compatible avec ce nouveau Mac.

Une version mineure pour le "Neo"

D’après les notes de version d’Apple pour macOS Tahoe 26.3.2, cette mise à jour apporte des corrections de bugs et des améliorations de sécurité. Il est très probable qu’Apple exige son installation pendant le processus de configuration initial du MacBook Neo.

Par ailleurs, depuis hier, une version bêta de macOS Tahoe 26.4 (en bêta) est également compatible avec le MacBook Neo, ainsi qu’avec les nouveaux modèles MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max.



Le MacBook Neo est officiellement lancé en ce mercredi 11 mars, tout comme 6 autres produits Apple. Les premières livraisons sont arrivés chez les plus chanceux, et les Apple Store du monde entier disposent également de stocks du nouvel appareil qui cible les clients non professionnels. Pour en savoir plus, consultez notre présentation du MacBook Neo ainsi que les premiers avis sur le MacBook pas cher.