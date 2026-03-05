macOS indique le "bon" port USB-C pour charger le MacBook Neo

Le MacBook Neo est le tout nouveau ordinateur portable d’entrée de gamme d’Apple, qui démocratise l’expérience Mac à un prix très accessible. Il se distingue notamment par ses deux ports USB-C aux capacités différentes : l’un supporte l’USB 3 (jusqu’à 10 Gb/s) avec sortie vidéo DisplayPort pour un écran externe, tandis que l’autre est limité à l’USB 2 (480 Mb/s). Les deux permettent la recharge, mais seuls les transferts rapides et la connexion d’un écran externe passent par le port le plus performant (généralement le gauche, plus éloigné du trackpad).



Comme les ports ne sont pas étiquetés visuellement, Apple a intégré une aide intelligente : si vous branchez un écran sur le mauvais port, macOS vous affiche une alerte pour vous indiquer de passer à l’autre.

Une indication pratique

Comme vu hier, le MacBook Neo arbore un design élégant et robuste en aluminium disponible en quatre coloris vibrants : rose, indigo, argent et citron. Il intègre un magnifique écran Liquid Retina 13 pouces, une autonomie allant jusqu’à 16 heures, la puissance de la puce Apple A18 Pro compatible avec Apple Intelligence, une caméra FaceTime HD 1080p, des haut-parleurs stéréo à double émission latérale avec Spatial Audio, un clavier Magic Keyboard et un grand trackpad Multi-Touch.

Principales caractéristiques :

Puce Apple A18 Pro — CPU 6 cœurs (2 performance + 4 efficacité), GPU 5 cœurs, ray tracing accéléré par matériel, performances IA sur appareil jusqu’à 3× plus rapides que les PC Intel les plus récents

8 Go de mémoire unifiée et 256 Go ou 512 Go de stockage SSD

Écran Liquid Retina 13 pouces (résolution 2408 × 1506, 500 nits, 1 milliard de couleurs)

Deux ports USB-C : un USB 3 (10 Gb/s + DisplayPort + recharge) et un USB 2 (480 Mb/s + recharge), plus une prise casque 3,5 mm

Support d’un écran externe jusqu’à 4K à 60 Hz (uniquement via le port USB 3 rapide)

macOS avec intégration fluide à l’iPhone, applications intégrées et fonctionnalités Apple Intelligence

Poids plume de 1,22 kg avec une finition premium

Cette différence entre les ports est un compromis assumé pour maintenir le prix bas, lié aux limitations du contrôleur USB de la puce A18 Pro (pas de Thunderbolt). Heureusement, l’alerte macOS rend l’utilisation quotidienne beaucoup plus simple que prévu, comme l’a noté John Gruber de Daring Fireball.



Lisez notre article pour en savoir plus sur les autres concessions du Neo par rapport aux modèles supérieurs (comme le MacBook Air).



Prix et disponibilité : précommandes ouvertes dès aujourd’hui, à partir de 699 € (599 € pour les étudiants/éducation). Une version supérieure avec Touch ID et 512 Go de stockage est proposée à 799 €. Lancement officiel le mercredi 11 mars.