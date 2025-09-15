Apple publie macOS 26 Tahoe en version finale

À partir de 19 heures en ce lundi 15 septembre, macOS Tahoe est également disponible en version finale, pour accompagner iOS 26. Apple a publié neuf bêtas et une RC, avant d'arriver à cette mise à jour majeure. Comme ses congénères, il arbore fièrement le nouveau style Liquid Glass, commun à tous les logiciels. Tahoe reçoit aussi de nouvelles applications en provenance de l'iPhone ainsi qu'une personnalisation plus poussée.

Les principales nouveautés de macOS Tahoe

macOS Tahoe 26 introduit donc un design "Liquid Glass" avec une interface translucide, une barre de menus transparente et une personnalisation poussée des icônes, dossiers et du centre de contrôle. Inspiré d’iOS, il devient plus transparent et modulable, avec une gestion simplifiée des icônes de la barre des menus via les Réglages Système.

L’application Téléphone intègre appels et messages vocaux, avec filtrage et Hold Assist, tandis que les Activités en direct de l’iPhone s’affichent dans la barre de menus (Recopie iPhone indisponible en Europe).



Spotlight offre une recherche intelligente avec actions directes et raccourcis, permettant des activités rapides comme envoyer un mail ou lancer un podcast. La sauvegarde du presse-papiers, désactivée par défaut, facilite la productivité.



Apple Intelligence propose une traduction en direct confidentielle, des Raccourcis puissants, des Genmoji personnalisés et Image Playground avec styles artistiques. La nouvelle application Jeux, également sur iOS 26, centralise recommandations et interactions sociales, tandis que Safari gagne en vitesse et autonomie, et l’application Journal arrive sur Mac.



Retrouvez toutes les nouveautés de macOS Tahoe.

Compatibilité

MacOS 26 Tahoe est compatible avec les MacBook Air/Pro M1 (2020+), MacBook Pro 16" (2019), 13" (2020, 4 ports TB3), iMac (2020+), Mac mini (2020+), Mac Studio (2022+), Mac Pro (2019+).

Les notes de version d'Apple

Voici les notes de version officielles de macOS 26 Tahoe

Nouveau design avec Liquid Glass

Le nouveau design rend les éléments emblématiques de macOS à la fois modernes et familiers. Une barre de menu transparente donne une impression d’écran plus grand. Les applications avec des barres latérales et des barres d’outils Liquid Glass réfléchissent et réfractent ce que vous regardez, mettant davantage l’accent sur votre contenu. Vous pouvez également personnaliser les icônes et les widgets, en leur donnant un aspect clair, sombre, teinté ou un nouveau look transparent pour correspondre à votre style.

Personnalisation des dossiers

Pour faciliter leur reconnaissance, vous pouvez donner aux dossiers une apparence distinctive. Vous pouvez désormais choisir une couleur unique et ajouter un emoji ou un symbole.

Personnalisation du Centre de contrôle

Profitez de plus d’options pour personnaliser les contrôles affichés dans le Centre de contrôle et leur disposition. Ajoutez de nouveaux contrôles à partir d’applications Mac et même iPhone, y compris vos applications tierces préférées. Organisez-les comme vous le souhaitez et créez même des pages de contrôles. Vous pouvez également placer des contrôles directement dans la barre de menu pour un accès plus facile.

Communiquez sans barrière linguistique avec la traduction en direct

Avec Apple Intelligence, la traduction en direct vous permet de traduire automatiquement du texte dans Messages, de suivre des sous-titres traduits en direct dans les appels FaceTime, ou d’écouter une transcription audio en temps réel dans l’application Téléphone. Tout cela fonctionne entièrement sur l’appareil, garantissant la confidentialité de vos conversations personnelles.

Créez des raccourcis extrêmement puissants

L’application Raccourcis est boostée par Apple Intelligence. Les actions intelligentes peuvent résumer du texte, créer des images ou interagir directement avec les modèles d’Apple Intelligence. Avec les automatisations sur Mac, vous pouvez faire en sorte que les raccourcis s’exécutent automatiquement en fonction de conditions, comme l’heure de la journée, les mises à jour de fichiers ou de dossiers, la connexion à un moniteur externe, et plus encore.

Nouvelles options pour créer des Genmoji

Mélangez vos emojis préférés avec des descriptions pour créer quelque chose de totalement nouveau. Obtenez plus de contrôle sur les Genmoji inspirés de vos proches, avec de nouvelles options comme la personnalisation de la coiffure pour correspondre à leur dernier look.

Plus de façons de créer l’image parfaite dans Image Playground

Obtenez plus de contrôle sur les images inspirées des personnes de votre photothèque, avec de nouvelles options pour modifier leurs expressions ou leur coiffure pour refléter leur dernier look. Vous pouvez également accéder à de nouveaux styles ChatGPT, comme Aquarelle ou Peinture à l’huile, et utiliser Any Style pour décrire ce que vous voulez.

Voir les activités en direct de l’iPhone sur Mac

La continuité s’améliore avec les activités en direct. Suivez facilement les activités lancées sur votre iPhone, comme le suivi de votre commande Uber Eats, directement depuis la barre de menu sur Mac. Vous pouvez même cliquer sur une activité en direct pour ouvrir l’application via la mise en miroir de l’iPhone.

Nouvelle application Téléphone

Grâce à la continuité, la nouvelle application Téléphone pour Mac permet de relayer les appels cellulaires depuis votre iPhone à proximité. Le filtrage d’appels peut vous aider à gérer les appels indésirables en identifiant qui appelle et pourquoi, sans vous interrompre. Vous pouvez également accéder à des fonctionnalités familières comme Récents, Contacts et Messagerie vocale, ainsi qu’à de nouvelles comme l’assistance à la mise en attente et la traduction en direct.

Concentrez-vous sur vos conversations Messages

Pour vous aider à vous concentrer sur l’essentiel, de nouveaux outils de filtrage masquent les numéros inconnus de votre liste de conversations jusqu’à ce que vous les marquiez comme connus, et la détection de spam sur l’appareil aide à filtrer les indésirables. Vous pouvez également ajouter un fond à vos conversations pour leur donner un look distinctif. Et envoyez des sondages à vos amis et votre famille via iMessage pour voir les votes arriver en direct.

Découvrez de nouvelles façons de naviguer dans Spotlight

Spotlight facilite la visualisation de toutes vos applications, la localisation de fichiers récents ou suggérés, la découverte d’actions possibles et l’affichage de l’historique de votre presse-papiers. Lancez simplement Spotlight depuis la barre de menu et sélectionnez les boutons Applications, Fichiers, Actions ou Presse-papiers qui apparaissent à côté du champ de recherche.

Agissez directement depuis Spotlight

Vous pouvez désormais effectuer des centaines de nouvelles actions système et applicatives directement depuis Spotlight, comme envoyer des messages, créer un événement ou exécuter des raccourcis, sans quitter le clavier. Pour aller plus vite, Spotlight attribue automatiquement des touches rapides aux actions que vous effectuez, vous permettant de les exécuter en quelques caractères.

Découvrez l’application Apple Games

L’application Apple Games est votre destination unique pour le jeu. Découvrez les dernières mises à jour de vos jeux, comme les événements en jeu, les mises à jour majeures et les jeux auxquels vos amis jouent. Accédez à toute votre bibliothèque de jeux. Et défiez vos amis dans des compétitions.



macOS Tahoe est lancé aux côtés d’iOS 26, iPadOS 26, visionOS 26, watchOS 26 et tvOS 26.