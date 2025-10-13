macOS 26 : pourquoi Discord, Slack et d’autres ralentissent votre Mac

Depuis le lancement de macOS 26 Tahoe en septembre, de nombreux utilisateurs ont constaté des ralentissements inhabituels sur leur Mac. Le coupable ? Un conflit entre le framework Electron et le nouveau moteur graphique Liquid Glass d'Apple.

Une API privée en cause

Electron, qui permet de créer des applications multiplateformes à partir de technologies web, utilisait une API privée d'Apple appelée _cornerMask pour gérer l'arrondi des fenêtres et les ombres. Cette méthode fonctionnait parfaitement depuis des années, mais les modifications apportées au système de rendu graphique de Tahoe ont tout changé. L'API entrait en conflit avec la nouvelle gestion des transparences et des effets visuels, forçant le WindowServer à redessiner constamment les ombres et à solliciter excessivement le GPU. Les ventilateurs tournaient à plein régime, la navigation devenait saccadée et la machine chauffait anormalement, même au repos.

Des correctifs progressivement déployés

Les développeurs d'Electron ont rapidement identifié et corrigé le problème en supprimant cette dépendance à l'API privée. Les versions 36.9.2, 37.6.0, 38.2.0 et 39.0.0 intègrent désormais le correctif. Toutefois, chaque application doit mettre à jour sa propre version du framework pour bénéficier de l'amélioration.

Le site ShameElectron recense une quarantaine d'applications populaires et leur statut de mise à jour. Parmi les 15 déjà corrigées figurent Discord, Slack, Visual Studio Code, Notion, Obsidian, Signal et Figma. En revanche, 1Password, Dropbox, Bitwarden, Postman et Cursor n'ont pas encore déployé le correctif. Activez les mises à jour automatiques des vos apps et surveillez les patchnotes si vous rencontrez des problèmes.

Que faire en attendant ?

Si votre Mac semble anormalement lent, vérifiez l'utilisation GPU dans le moniteur d'activité. Une consommation élevée du WindowServer indique probablement qu'une application Electron non corrigée tourne en arrière-plan. La meilleure solution reste de mettre à jour vos applications dès que possible ou de les quitter temporairement. Certains utilisateurs peuvent également opter pour les versions web de ces services.

Cette situation rappelle la fragilité des dépendances aux API privées. Apple ne communique pas toujours sur ces changements internes, mais leurs répercussions peuvent affecter des millions d'utilisateurs d'applications tierces.