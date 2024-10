1Password partage le mot de passe Wi-Fi via QR Code

Le populaire gestionnaire de mots de passe d'AgileBits, 1Password, a reçu une nouvelle mise à jour intéressante avec le partage du mot de passe Wi-Fi. Les utilisateurs ont désormais la possibilité de générer un code QR pour partager le code de leur réseau sans fil domestique à leurs invités. Ces derniers peuvent ainsi s'y connecter en un clin d'oeil.

1Password facilite le partage du code Wi-Fi

Comme l'explique l'équipe de 1Password dans un billet de blog, l'application génère désormais automatiquement un code QR de connexion pour les identifiants Wi-Fi. Il vous suffit d'indiquer le "nom du réseau" et le "mot de passe du réseau", et 1Password s'occupe du reste. Les invités n'ont qu'à scanner le datamatrix avec l'appareil photo de leur téléphone.

Par défaut, le code QR s'affiche automatiquement lorsque vous accédez aux détails d'un réseau Wi-Fi dans 1Password. Si vous préférez, vous pouvez choisir de ne pas afficher automatiquement le code QR. Vous pouvez la trouver en allant dans Paramètres > Sécurité > Champs cachés.

Nous avons rendu encore plus facile le partage de vos informations d'identification Wi-Fi avec votre famille et vos amis à proximité grâce à une nouvelle amélioration de l'élément Routeur sans fil de 1Password : les codes QR automatiques ! Partagez facilement le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi via un code QR avec votre famille et vos amis à proximité en leur demandant de scanner le code - aucun lien ni aucune touche supplémentaire n'est nécessaire.

Apple a déjà une fonctionnalité similaire

Vous le savez, Apple propose déjà une fonctionnalité similaire aux utilisateurs d'iPhone avec iOS 18 (et iPadOS 18), qui introduit une application Mots de passe. Grâce à elle, il est simple d'afficher et de partager les informations d'identification d'un réseau Wi-Fi à l'aide d'un QR code. Ce qui va plus loin que le partage facile du code Wi-Fi entre appareils Apple depuis iOS 12.



Le plus grand avantage est que cette fonctionnalité est intégrée au système d'Apple et disponible gratuitement, alors que les gestionnaires de mots de passe comme 1Password nécessitent généralement un abonnement.



En tout cas, le partage des identifiants Wi-Fi de 1Password est disponible dans la dernière version de l'application pour iOS, Android, Mac, Windows et Linux. Elle est en cours de déploiement.

Télécharger l'app gratuite 1Password