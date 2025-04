Apple Sports propose le partage de cartes de match

Après avoir ajouté le football féminin et la F1, l'application Apple Sports propose une nouvelle fonctionnalité : le partage de cartes de match. Cette composante sociale permet aux utilisateurs de créer et de partager des cartes de match dynamiques pour n'importe quelle ligue prise en charge par l'application. Contrairement aux statistiques statiques, ces cartes couvrent les événements en direct, à venir ou terminés et peuvent être partagées via iMessage ou sur les réseaux sociaux.

Apple Sports propose une fonctionnalité utile

Comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité d'Apple Sports :

Sélectionnez une carte de match dans Apple Sports.

Appuyez sur la flèche de partage dans le coin supérieur droit.

Partagez la carte dynamique avec des amis ou sur des plateformes sociales.

La fonctionnalité arrive juste à temps pour le Grand Prix d'Arabie saoudite de Formule 1, qui aura lieu ce dimanche 20 avril, mais aussi pour les prochains grands rendez-vous comme les play-offs de la NBA ou encore les demies-finales de la NBA.



Pour utiliser le partage de cartes de match, il faut avoir un compte App Store américain et mettre à jour Apple Sports avec la dernière version disponible. Et oui, la France n'a toujours pas droit à cette application de scores qui semble de plus en plus pratique.

Télécharger l'app gratuite Apple Sports