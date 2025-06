Apple Sports 3.0 ajoute enfin le tennis !

Apple a annoncé l’ajout du tennis dans son application de scores Apple Sports, juste à temps pour Wimbledon.



Les fans de tennis peuvent désormais suivre les scores en direct des tournois du Grand Chelem et des tournois 1000, ainsi que les matchs simples masculins et féminins actuels et passés.

Apple Sports se met au tennis

Pour mémoire, l’un des atouts de cette application gratuite est qu’elle intègre les scores de tennis dans la fonctionnalité Live Activities, les affichant sur l'écran de verrouillage de l'iPhone et dans le Dynamic Island pour les modèles iPhone 14 Pro et plus récents.

Une section "Accueil" repensée regroupe les confrontations et événements par ligue, avec des options de personnalisation pour les ordonner selon les préférences, les équipes favorites étant épinglées en haut. Les tableaux de score de baseball mettent désormais en avant les confrontations entre lanceurs et batteurs.



Lancée en février 2024, l'application Apple Sports fournit des scores, statistiques, classements et plus encore pour diverses ligues. L'application gratuite est disponible sur iPhone aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. La France attend toujours, malgré le fait qu’elle soit traduite dans la langue de Molière.



La version 3.0 d’Apple Sports est disponible dès maintenant sur l’App Store.

Télécharger l'app gratuite Apple Sports