Bitchat mesh : la messagerie sans internet disponible sur l'App Store

Jack Dorsey lance une nouvelle application de messagerie qui fonctionne sans Internet. Bitchat mesh, développée par le co-fondateur de Twitter, propose un système de communication basé sur le Bluetooth qui arrive sur l'App Store français. Cette approche décentralisée interpelle par ses promesses en matière de confidentialité.

Un concept de messagerie sans serveur

Bitchat mesh adopte une philosophie radicalement différente des applications de messagerie traditionnelles. Contrairement à WhatsApp, Telegram ou même iMessage, cette application ne nécessite aucun serveur central pour fonctionner. Les messages transitent directement entre les appareils via Bluetooth, créant un réseau maillé où chaque utilisateur devient un point de relais potentiel. Le système est le même que le réseau Localiser d'Apple : plus il y a d'utilisateurs, plus grande sera la chaîne de connexion.

Le fonctionnement reste simple : dès l'ouverture de l'application, un identifiant aléatoire avec le symbole @ est attribué à l'utilisateur. Ce pseudo peut être personnalisé selon les préférences. L'interface présente une liste des utilisateurs accessibles dans le réseau peer-to-peer environnant, permettant d'initier des conversations privées d'un simple tap.

Cette approche présente des avantages notables pour la protection de la vie privée. Aucune donnée n'est collectée, aucun compte n'est requis et aucune information personnelle n'est stockée sur des serveurs externes. Le chiffrement de bout en bout garantit la confidentialité des échanges entre les participants.

Une disponibilité encore limitée sur iOS

L'application est désormais téléchargeable sur l'App Store, marquant la fin de sa période de bêta test. Cependant, Jack Dorsey a reconnu l'existence d'un bug affectant spécifiquement la version iOS, empêchant la communication avec les appareils Android. Une correction a été soumise à Apple pour validation, suivant les procédures habituelles de l'App Store.

Cette limitation temporaire illustre les défis techniques inhérents aux communications inter-plateformes, particulièrement dans l'écosystème fermé d'Apple. La firme de Cupertino maintient des restrictions strictes sur l'utilisation du Bluetooth par les applications tierces, ce qui peut compliquer le développement d'outils de communication décentralisés.



Le projet, disponible en open source sur GitHub, témoigne de l'engagement de Dorsey envers la transparence technologique. Cette démarche permet à la communauté de développeurs d'examiner le code source et potentiellement contribuer aux améliorations futures de bitchat mesh. En tout cas, l'initiative reste très intéressante et innovante.

Télécharger l'app gratuite bitchat mesh