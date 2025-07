PhotoShade 2 trie vos photos par couleurs encore plus facilement

PhotoShade offre une manière dynamique et attrayante d'explorer votre collection de photos, par la couleur, de quoi retrouver des pépites à partager ou à simplement admirer. La version 2.0 offre plusieurs nouveautés demandées par les utilisateurs.

PhotoShade passe la seconde

PhotoShade 2 est effectivement une réimagination de l'application originale, offrant un design plus travaillé et des fonctionnalités utiles pour transformer la manière dont vous explorez votre collection de photos, même celles oubliées.



Plongez dans vos photos avec la nouvelle recherche en niveaux de gris, parfaite pour découvrir des clichés saisissants en noir, blanc et gris. La fonctionnalité Shortlist vous permet de glisser vos photos préférées au fur et à mesure de votre exploration, facilitant la création d'une sélection à partager ou à ajouter à des albums. L'interface repensée place le curseur de couleur en bas de l'écran pour une recherche plus ergonomique, tout en gardant vos photos au centre de l'attention. Touchez une image pour l'afficher, puis revenez à la grille avec un geste fluide de glissement vers le bas, comme sur l'application native d'Apple.



Au rayon des nouveautés, on retrouve aussi la recherche dans les albums partagés de votre iPhone ou iPad, idéal pour revivre des voyages de groupe ou des événements. De même, les albums par type de média, comme les panoramas, portraits et selfies, sont également inclus, avec les dossiers d'albums affichés pour une navigation fluide dans les grandes bibliothèques. L'algorithme de recherche remanié garantit des résultats plus rapides et précis, s'affichant instantanément après le tri initial. De plus, des améliorations d'accessibilité, y compris un meilleur support pour VoiceOver, rendent l'application plus accessible.

Prix et disponibilité

PhotoShade 2 est téléchargeable gratuitement sur l'App Store pour iPhone. Un abonnement (2,99 €/mois, 22,99 €/an, ou 69,99 € à vie) donne accès à des fonctionnalités premium telles que la recherche en niveaux de gris, les filtres d'albums et les recherches récentes.

