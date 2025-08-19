L'Allemagne réfléchit à interdire les bloqueurs de publicité

ad-content-blocker-and-network ipa iphoneLa liberté de navigation sur internet pourrait connaître un tournant majeur. Alors que les bloqueurs publicitaires font partie intégrante de l'expérience web pour des millions d'utilisateurs, une décision récente de la justice allemande relance une bataille judiciaire qui pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières germaniques.

Une guerre judiciaire de dix ans qui rebondit

Depuis 2015, le groupe de presse Axel Springer livre une bataille acharnée contre Eyeo, l'éditeur d'Adblock Plus. Après avoir échoué sur le terrain de la concurrence déloyale, l'entreprise a changé de stratégie en invoquant le droit d'auteur. Son argumentation ? Les bloqueurs modifient le code HTML des pages web, portant ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Si cette approche avait été rejetée par la cour d'appel de Hambourg en 2022, la Cour fédérale allemande vient de remettre l'affaire sur la table. Elle considère que le jugement initial manquait de motivation technique, ouvrant ainsi une brèche juridique préoccupante.

Un écosystème tech sous pression

Cette évolution intervient dans un contexte déjà tendu pour les extensions de blocage. Google a récemment durci ses règles avec Manifest V3, contraignant des solutions populaires comme uBlock Origin à proposer des versions allégées. Safari d'Apple, de son côté, intègre nativement des fonctions anti-pistage dans son moteur WebKit, adoptant une approche différente mais tout aussi efficace.

Mozilla, créateur de Firefox, s'inquiète ouvertement de cette dérive, comparant la situation à celle d'un téléspectateur qui zapperait pendant les publicités. Pour la fondation, interdire ces outils reviendrait à fragiliser la sécurité et la vie privée des internautes.

Des conséquences européennes probables

Si l'Allemagne venait à interdire les bloqueurs publicitaires, elle rejoindrait la Chine dans cette démarche restrictive. Plus inquiétant encore, cette décision pourrait faire jurisprudence dans d'autres pays européens, où des groupes médiatiques pourraient s'engouffrer dans cette brèche juridique.

L'enjeu dépasse le simple confort de navigation : il s'agit de préserver un internet ouvert où les utilisateurs gardent le contrôle sur leur expérience numérique.

Il faut néanmoins rappeler que la publicité constitue la principale source de financement pour de nombreux sites de médias gratuits comme iPhoneSoft, et que leur modèle économique repose majoritairement sur ces revenus publicitaires.

Jmarc91 - iPhone premium

@Zeego
C est clair y en a marre des pubs partout !!! Tv, radio, mail etc etc!!!! Quand il y a de la pub à l tv je change de chaîne direct et quand c est a la radio je l éteins !!!!!

19/08/2025 à 15h05

Morzyloeuil - iPhone

La pub permet de naviguer gratuitement, peu importe quelle type de pub est afficher cela ne chage rien, attendre la fin sans le son bien évidement.

19/08/2025 à 13h54

Samesuffit - iPhone premium

@music2105
1
Je n’aurais pas dis mieux…

19/08/2025 à 13h30

Zeego - iPhone premium

Dans ce cas, il faut interdire purement et simplement la publicité sur le web ! Elle est tellement intrusive qu'elle gâche la navigation !

19/08/2025 à 13h15

Gansta972 - iPhone

Ils peuvent interdire s’ils le veulent il y aura toujours une riposte à la hauteur. Plutôt que de se consacrer aux arnaques ils veulent se remplir les poches, du pain béni pour les pirates🙃

19/08/2025 à 12h42

music2105 - iPhone

Si on n’était pas submergé de pubs , le pb ne se poserait même pas …quand je veux acheter quelque chose , je fais moi-même la démarche …pas besoin de pub pour ça !!! Ce n’est pas la pub qui me dit si je dois ou peux acheter ceci ou cela !!!

19/08/2025 à 12h39

Gtiturbo - iPhone

La publicité, une dépense bien inutile, personne ne la regarde

19/08/2025 à 12h12

