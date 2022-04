Twitch réfléchit à devenir moins généreux avec les gros steamers

Julien Russo

Twitch a toujours pris soin de ses gros streamers, ceux qui ont tendance à fidéliser leur communauté et à les détourner des autres plateformes de streaming comme YouTube ou Facebook Gaming. Cependant, cette grande générosité pourrait bientôt disparaître si on en croit un récent rapport de Bloomberg.

Des inconvénients, mais aussi des avantages à venir

Twitch est aujourd'hui le leader dans le streaming des jeux vidéos, des millions d'utilisateurs se connectent chaque jour pour regarder des streams Call of Duty, League of Legends, Fortnite, GTA V ou encore Minecraft. Si Twitch rencontre du succès, c'est essentiellement grâce à ses gros streamers qui peuvent rassembler parfois jusqu'à 50 000 viewers en moyenne quotidiennement.



Pour attirer les streamers et conserver ceux qui ont une gigantesque communauté, Twitch a mis en place un système de rémunération très intéressant. Quand un streamer atteint un certain niveau dans sa quantité d'abonnement (non Prime), celui-ci peut toucher 70% des revenus sur chaque abonnement et les 30% restants vont à Twitch.

Le streamer peut aussi percevoir des revenus sur les publicités visibles par les viewers qui ne sont pas abonnés à sa chaîne !

Malheureusement, cette belle rémunération devrait bientôt prendre fin. En effet, l'entreprise détenue par Amazon réfléchit actuellement à revoir son plan de rémunération pour les streamers qui génèrent beaucoup d'abonnements tous les mois.

Twitch pourrait prochainement passer le 70% - 30% en 50/50, autrement dit le streamer et Twitch toucheront exactement le même revenu sur le prix d'un abonnement.



L'autre piste pour augmenter les revenus, c'est d'inciter les streamers à élever le rythme d'affichage des publicités dans leur stream pour les viewers qui ne sont pas abonnés à leur chaine.

Cette stratégie a deux avantages :

Cela va améliorer les revenus du streamer (et de Twitch)

Cela va pousser les viewers à bout et augmenter les chances qu'ils craquent et passent à l'abonnement payant

La fin de l'exclusivité

Twitch devrait bientôt abandonner les accords d'exclusivité, cela veut dire qu'un streamer pourra diffuser son live en simultané sur Twitch et YouTube, ce qui lui permettra d'augmenter par 2 ses revenus mensuels.

La mauvaise nouvelle reste tout de même une perte financière, car les accords d'exclusivité avec Twitch offraient à certains streamers de gagner plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions pour les plus gros !



On imagine qu'à l'avenir Twitch risque de perdre de gros streamers comme Ninja, Pokimane, Trymacs, Nick Eh 30... qui seront probablement contactés par YouTube ou Facebook Gaming pour créer un accord d'exclusivité et quitter le plus rapidement Twitch.

Pourquoi cette volonté soudaine de gagner plus d'argent ?

Twitch s'est rendu compte que la générosité avec les streamers (notamment sur le 70/30 sur les abonnements) ne permet pas de générer de gros chiffres d'affaires. N'oublions pas que Twitch fait partie d'un grand groupe qui est Amazon, la maison mère met évidemment une certaine pression pour augmenter les revenus de Twitch.

Cette nouvelle politique devrait permettre d'accroître le chiffre d'affaires et les bénéfices nets tout en évitant de faire fuir les streamers vers d'autres plateformes comme YouTube ou encore Facebook Gaming.



