LinkedIn désormais envahi de messages générés par IA

Il n'y aura pas de retour en arrière ! L'IA fait désormais partie intégrante de notre quotidien, comme le démontre ce nouveau rapport. Sur LinkedIn, le réseau social dédié au monde du travail, un post sur deux serait maintenant rédigé entièrement par l'intelligence artificielle.

LinkedIn inondée de publications IA

Un rapport publié par Originality.ai explore l’utilisation croissante de contenus générés par l’IA sur LinkedIn. De nombreux professionnels utilisent des outils comme ChatGPT pour rédiger des articles, des publications et des descriptions de poste. Bien que ces contenus soient souvent perçus comme efficaces et bien structurés, ils soulèvent des questions sur l’authenticité et l’engagement réel des utilisateurs.



Les chiffres sont frappants. Depuis la sortie de ChatGPT fin 2022, l'utilisation de l'IA dans les publications LinkedIn a augmenté de 189 %. Ainsi, 54 % des longs messages sur la plateforme seraient dorénavant générés par l'IA, soit plus d'un post sur deux. De plus, la longueur des messages a explosé de 107 % sur la même période, preuve supplémentaire du succès de l'intelligence artificielle ces deux dernières années.

Méthodologie

Pour réaliser cette étude, Originality.ai a analysé environ 8 795 messages longs (au moins 100 mots) sur LinkedIn, utilisant un détecteur d'IA sur une période de 82 mois, de janvier 2018 à octobre 2024. Bien que cela ne constitue pas une preuve de fiabilité absolue, c'est néanmoins une méthode concrète permettant de considérer sérieusement les chiffres mentionnés ci-dessus.

Bonne ou mauvaise chose ?

En réalité, il y a des aspects positifs et négatifs. L'IA a considérablement élevé le niveau des publications humaines. Les posts sont désormais mieux structurés, plus compréhensibles et plus complets, ce qui est bénéfique pour les lecteurs. Apple, Google, Microsoft, Samsung et compagnie mettent d'ailleurs ce point en avant lors de chaque conférence autour de l'IA. L'IA peut rédiger vos mails, vos SMS, votre CV et également vos posts sur LinkedIn.



En revanche, il est évident que la sincérité en prend un coup. Un dirigeant d'entreprise qui souhaite promouvoir un poste doit rédiger lui-même son message pour illustrer fidèlement ses attentes personnelles et apporter une authenticité indispensable. Néanmoins, il faut admettre que le monde du travail reflète une partie de la société dans laquelle la vérité n'est pas toujours mise en avant. Que le message soit rédigé par un humain ou une IA, cela ne change pas nécessairement la perception finale du lecteur. Tant que l'information générale est transmise, c'est le principal.



Le rapport souhaite tout de même vous avertir pour vos prochaines lectures sur LinkedIn. Désormais, c'est l'IA qui vous parle.