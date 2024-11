ChatGPT sur iOS ajoute le raccourci SearchGPT

La dernière mise à jour de l'application ChatGPT d'OpenAI introduit un nouveau raccourci pratique « Ouvrir SearchGPT » pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad. Avec celui-ci, disponible dans l'application Raccourcis, appuyer sur le raccourci lance l'application ChatGPT et active sa fonctionnalité de recherche Web.

Qu'est-ce que SearchGPT ?

Lancé en octobre, SearchGPT a révolutionné la façon dont ChatGPT effectue des recherches sur le Web. Contrairement aux itérations précédentes, SearchGPT fournit des résultats plus riches en contexte, des liens vers des sources pertinentes et la possibilité de poser des questions de suivi de manière transparente. Il est conçu pour rendre les recherches en ligne plus intuitives et efficaces, en combinant de puissants outils d'IA avec des capacités de navigation Web directe. Et Google commence enfin à trembler.

Qui peut l'utiliser ?

Actuellement, SearchGPT est disponible pour les utilisateurs abonnés à ChatGPT Plus et ChatGPT Teams, et OpenAI prévoit de l'étendre aux utilisateurs gratuits dans les mois à venir. Pour accéder à la nouvelle action SearchGPT dans l'application Raccourcis, assurez-vous de disposer de la dernière version de l'application ChatGPT. Le raccourci n'apparait pas sur les comptes gratuits.

Comment utiliser le raccourci ?

Mettez à jour votre application ChatGPT vers la dernière version (minimum 1.2024.324). Ouvrez l'application Raccourcis sur votre iPhone ou iPad. Ajoutez la nouvelle action « Ouvrir SearchGPT » pour lancer rapidement les fonctionnalités de recherche Web directement à partir de Raccourcis.

Cette intégration offre un moyen rapide et pratique d'exploiter les capacités de recherche Web avancées de l'IA d'OpenAI sans avoir à naviguer manuellement dans l'application. Que ce soit pour la recherche, la navigation générale ou la recherche d'informations précises, SearchGPT est sur le point de devenir un outil essentiel pour les utilisateurs iOS.

Télécharger l'app gratuite ChatGPT