Opera ajoute ChatGPT pour proposer une nouvelle expérience

En ce début de 2023, on parle régulièrement d'une petite révolution dans le domaine de l'intelligence artificielle : ChatGPT. Si la nouveauté d'OpenAI a surpris des millions de personnes, elle a aussi convaincu les géants comme Microsoft qui l'ajoute sur Bing ou encore Opera qui a décidé d'apporter une intégration unique dans la barre latérale de son navigateur internet !

Opera s'associe à OpenAI

Aujourd'hui, quand vous souhaitez demander une information ou obtenir une aide sur un projet à ChatGPT, il est nécessaire de vous rendre sur le site d'OpenAI et d'engager une conversation écrite avec l'intelligence artificielle. Et si tout était intégré directement dans votre navigateur comme le serait un favori ?

C'est presque l'expérience que propose Opera avec l'ajout gratuit de ChatGPT dans son navigateur internet.

Krystian Kolondra, vice-président exécutif des navigateurs PC et des jeux chez Opera a déclaré :

Opera est convaincu qu'avec des solutions d'IA qui naissent à la fois pour la génération de texte, d'image et audio et sous d'innombrables autres formes, nous sommes au bord d'une nouvelle ère de créativité sur le Web. C'est pourquoi nous remodèles le navigateur pour permettre à nos utilisateurs de puiser dans toutes ces ressources et de déployer leur plein potentiel de la meilleure façon possible

Pour l'instant, ChatGPT aura un rôle bien précis, celui de vous apporter un résumé rapide et détaillé de l'article sur lequel vous êtes en ce moment, ce qui vous évitera de lire les nombreux paragraphes. Pour cela, les utilisateurs d'Opera auront un bouton "raccourci" en haut à droite de leur écran, au bout de la barre URL.



L'objectif à court terme, c'est de proposer un accès complet à ChatGPT via un bouton dédié, ce qui permettra aux 100 millions d'utilisateurs d'Opera de poser n'importe quelle question à l'intelligence artificielle et d'avoir une réponse quasi instantanée sans passer par un moteur de recherche comme Google.



Song Lin, co-PDG d'Opera se dit fier de cette avancée qui va donner un avantage considérable à Opera comparé aux navigateurs internet concurrents :

En plus de 25 ans d'histoire de notre entreprise, nous avons toujours été à l'avant-garde de l'innovation des navigateurs. Qu'il s'agisse d'inventer des onglets de navigateur ou de fournir à nos utilisateurs un accès intégré aux outils d'IA génératifs, nous repoussons toujours les limites de ce qui est possible sur le web. Suite à l'intérêt de masse pour les outils d'IA génératifs, nous pensons qu'il est maintenant temps pour les navigateurs de se développer et de devenir la passerelle vers un web alimenté par l'IA .

En début de semaine, Microsoft a dévoilé le "nouveau Bing", un moteur de recherche remanié qui fonctionne avec la dernière version de ChatGPT. À l'instar de la mise en œuvre d'Opera, le nouveau produit peut résumer les sites et interagir avec le matériel directement dans Microsoft Edge. Toutefois, il réside principalement dans Bing Search.

Télécharger l'app gratuite Opera : navigateur vif & privé