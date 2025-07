ChatGPT ajoute un mode enregistrement pour les utilisateurs payants sur macOS

OpenAI vient de lancer une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs ChatGPT Plus sur Mac : le mode enregistrement. Il permet de capturer l’audio du micro et du système, puis de générer automatiquement un résumé, une transcription et des actions à retenir. Une fonction idéale pour les réunions, les interviews ou les cours.

Une fonctionnalité méconnue

OpenAI a annoncé le 16 juillet 2025 l’arrivée du mode enregistrement (Record Mode) pour les utilisateurs ChatGPT Plus sur macOS. Jusqu’ici réservé aux comptes professionnels (Team, Enterprise et Education), ce mode est désormais accessible à tous les abonnés payants utilisant l’app ChatGPT sur Mac.

Un bouton « rec » apparaît désormais dans la barre d’entrée de l’application. En cliquant dessus, on peut enregistrer l’audio de son microphone et du système pendant une durée maximale de 120 minutes (2 heures). L’enregistrement est ensuite envoyé aux serveurs d’OpenAI, qui le transforment automatiquement en transcription, résumé, actions à retenir, questions de suivi, et ajoute même des liens temporels vers chaque moment clé.

OpenAI précise que l’audio original est supprimé automatiquement une fois la transcription effectuée. Les utilisateurs ont la possibilité de refuser que leurs données soient utilisées pour entraîner les modèles. Par défaut, les entreprises et établissements scolaires ne partagent pas leurs données avec OpenAI pour l’entraînement.

Côté confidentialité, OpenAI insiste : il est obligatoire de respecter les lois locales en matière d’enregistrement audio, notamment en prévenant les personnes concernées et en obtenant leur consentement si nécessaire. Exactement comme pour l'enregistrement des appels sur iPhone.

Pour l’instant, cette fonctionnalité est exclusivement disponible sur macOS. Aucune date n’a été annoncée pour Windows, iOS ou Android. Les administrateurs des espaces de travail peuvent désactiver le mode enregistrement à tout moment dans les paramètres.

C’est donc une nouveauté puissante pour les utilisateurs Mac qui souhaitent résumer facilement leurs réunions, interviews ou appels, à condition de bien respecter les règles en matière de vie privée.