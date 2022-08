Pixelmator ajoute les abonnements payants sur iOS et iPadOS (bientôt sur macOS)

Pixelmator est rapidement devenu une référence pour l'édition des images dans l'écosystème d'Apple, l'app possède aujourd'hui des millions d'utilisateurs qui lui font confiance et aussi de fantastiques fonctionnalités. Sans surprise, tout cela a un coût, les créateurs de l'application cherchent une rentabilité sur le long terme pour continuer le développement de l’app et faire mieux que la concurrence.

Pixelmator passe aux abonnements à renouvellement mensuel

Changement de programme pour Pixelmator, l'application modifie son système de paiement et propose une tarification par abonnement qui est clairement moins avantageuse pour les nouveaux utilisateurs. L'app est désormais disponible pour un abonnement mensuel de 4,99€ ou un abonnement annuel de 23,99€, les clients actuels continuent de bénéficier d'un "accès illimité" sans frais supplémentaires. La bonne nouvelle derrière cette annonce, c'est qu'une option d'achat unique est toujours disponible pour 59,99€, ce qui représente une augmentation considérable par rapport au prix unique précédent de 7,99 $.



Face à la déception des utilisateurs, l'équipe de Pixelmator reconnaît que la nouvelle approche qui consiste à payer un abonnement est une mauvaise chose pour le porte-monnaie des utilisateurs. Cependant, les dirigeants de l'app affirment que cela est nécessaire pour que "Pixelmator Photo puisse continuer à être développé dans le futur".

Pixelmator a également présenté son application Pixelmator Photo pour Mac, elle est décrite comme un "programme entièrement natif" et "développé spécifiquement pour une expérience optimale sur Mac". Si vous avez déjà un abonnement à Pixelmator Photo pour iPhone/iPad, vous obtiendrez Pixelmator Photo pour Mac sans frais supplémentaires lorsqu'il sortira au cours du 4e trimestre de 2022 ou au début de 2023.



Si vous ne connaissez pas Pixelmator Photo, vous pouvez créer des designs, ajouter des formes et du texte, peindre et dessiner (avec une prise en charge de l'Apple Pencil évidemment) ou encore modifier et améliorer vos photos.

L'application est l'une des plus complètes de l'App Store !



Télécharger Pixelmator à 4,99 €