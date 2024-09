TikTok annonce les "abonnements payants" aux créateurs, c'est disponible en France !

Depuis que des plateformes comme OnlyFans, Patreon ou encore Mym rencontrent du succès, les traditionnels réseaux sociaux semblent avoir compris l'importance des contenus exclusifs en échange d'un abonnement à renouvellement mensuel. Après Instagram et X qui s'y sont mis, c'est au tour de TikTok de proposer à ses créateurs de contenus des abonnements payants. C'est bénéfique pour les créateurs, car ils gagnent des revenus supplémentaires, mais aussi pour TikTok qui touchera une commission sur chaque abonnement.

TikTok et les abonnements, ça commence maintenant en France

TikTok franchit une nouvelle étape en offrant aux créateurs de contenu une opportunité supplémentaire de monétiser leur audience avec le lancement officiel des abonnements payants. Disponible désormais en France, ainsi que dans plusieurs autres pays, cette nouvelle fonctionnalité est une avancée importante dans la stratégie de la plateforme pour diversifier ses sources de revenus.



Le déploiement des abonnements payants est mondial, car en plus de la France, les abonnements sont dorénavant disponibles au Brésil, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Indonésie, en Italie, au Japon, en Corée du Sud et aux États-Unis. TikTok a prévu d'étendre cette fonctionnalité à d'autres marchés dans les semaines à venir, mais l'entreprise souhaite faire les choses progressivement.

Les critères d'éligibilités

Pour profiter de cette opportunité, les créateurs de contenu doivent remplir certaines conditions. Voici les critères pour être éligible :

Avoir au moins 18 ans.

Disposer d’un minimum de 10 000 abonnés.

Avoir enregistré 100 000 vues de vidéos au cours du dernier mois civil.

Être en conformité avec les règles de la plateforme.

Ces critères visent à garantir que les créateurs ayant une base d’audience intéressante puissent tirer parti de la fonctionnalité et s'assurer que les contenus proposés restent conformes aux règles d’utilisation de TikTok.

Une réponse aux plateformes spécialisées dans les contenus exclusifs

L’offre d’abonnement de TikTok rappelle les modèles en place sur d'autres plateformes comme Mym ou OnlyFans, avec toutefois une limite importante : les contenus doivent respecter les conditions générales d'utilisation de TikTok, ce qui exclut toute forme de pornographie. Cette approche permet à la plateforme de se démarquer en proposant un cadre plus strict tout en offrant des avantages exclusifs à ses abonnés.

Trois niveaux d’abonnement pour un contenu personnalisé

Avec les abonnements payants de TikTok, les créateurs ont la possibilité de proposer trois niveaux d’abonnement, chacun avec des avantages distincts. Ils ont la liberté de fixer et modifier les prix de ces abonnements comme bon leur semble. TikTok met toutefois un point d’honneur à insister sur la transparence : les créateurs doivent informer précisément leurs abonnés des bénéfices auxquels ils auront accès une fois inscrits à chaque niveau.

TikTok explique que les abonnés pourront profiter de contenus exclusifs comme des vidéos, des diffusions en direct... De plus, TikTok introduit un espace de communication supplémentaire, le "Sub Space", qui permet de renforcer le lien entre créateurs et abonnés. Imaginez-vous pouvoir discuter en privé avec des créateurs de contenus comme Mr Beats, Inoxtag, Gotaga...

Mission : encourager les utilisateurs à s'abonner

Pour inciter les utilisateurs à s’abonner, TikTok introduit également des fonctionnalités visibles par tous, comme des autocollants uniques et des badges qui s'affichent sur le profil et dans les commentaires. Ces éléments visuels ont pour objectif à valoriser l’appartenance à une communauté et à renforcer l’interaction entre les créateurs et leurs fans. Pour certains utilisateurs, montrer leur soutien via ces badges et autocollants pourrait être une raison suffisante pour souscrire à un abonnement.

