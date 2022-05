TikTok Pulse : un nouveau programme de partage des revenus pour les créateurs

Alexandre Godard

TikTok vient de lancer Pulse. Avec cette nouvelle méthode de partage des revenus publicitaires, la plateforme espère satisfaire les marques et les créateurs. Une idée supplémentaire pour se détacher de la concurrence toujours plus féroce.

TikTok Pulse : le partage publicitaire 2.0

Le célèbre réseau social TikTok, considéré comme le plus populaire ces dernières années, vient d'annoncer la création de son tout premier programme de partage des revenus publicitaires avec des créateurs, des personnalités publiques et des éditeurs de médias.



L'idée est claire, continuer à être généreux envers les utilisateurs les plus influents et les plus créatifs de la plateforme. Baptisé TikTok Pulse, cet outil concernera dans un premier temps les créateurs et éditeurs possédant au minimum 100 000 abonnés.

TikTok Pulse permettra d'insérer une solution de publicité contextuelle nouvelle qui offrira, cette fois-ci aux annonceurs, un emplacement à côté du flux le plus visionné, à savoir le flux "For You". De quoi mettre sa marque bien en avant.



Le réseau social promet un emplacement visible sur au moins 4% de toutes les vidéos TikTok. Avec cette méthode, TikTok s'inspire clairement du modèle publicitaire de YouTube tout en y ajoutant sa petite touche personnelle.



Enfin, le réseau social d'origine chinoise va créer 12 catégories de Pulse afin de trier les publicités et surtout, les cibler. Une marque en rapport avec la cuisine pourra choisir la catégorie cuisine pour que sa publicité ait du sens et soit la plus intéressante possible. D'autres catégories comme la beauté, le sport, les jeux... seront présentes.

