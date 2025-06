Apple Photos se synchronise avec Xiaomi Cloud

Xiaomi vient de franchir une nouvelle étape dans l’intégration de ses services avec l’écosystème Apple. Grâce à une mise à jour récente de son application iOS, il est désormais possible de synchroniser les photos de son iPhone ou iPad avec Xiaomi Cloud, offrant une solution simple pour les utilisateurs qui naviguent entre les deux univers.

Apple Photos désormais compatible avec Xiaomi Cloud

Une nouveauté discrète mais notable vient d’être ajoutée à l’application Xiaomi Interconnectivity sur iPhone. Depuis la version 1.7.2, il est désormais possible de synchroniser les photos de l’app Photos d’iOS avec Xiaomi Cloud, exactement comme avec Google Photos par exemple.

Jusqu’à présent, l’application servait principalement à transférer des fichiers entre un iPhone et des appareils Xiaomi ou à détecter rapidement un appareil à proximité. Dorénavant, les utilisateurs peuvent activer une fonction qui sauvegarde automatiquement la photothèque de leur iPhone ou iPad dans le cloud de Xiaomi, à condition que leur appareil soit sous iOS 14 ou une version plus récente.

Une fois la fonction activée, les photos apparaissent en pleine résolution sur un appareil Xiaomi connecté, sous HyperOS, mais aussi via l’application iOS elle-même. Xiaomi explique que l’objectif est d’offrir une expérience fluide et unifiée entre les produits Apple et les smartphones Xiaomi, en particulier pour les utilisateurs qui naviguent entre les deux écosystèmes.

Cette intégration est particulièrement utile pour ceux qui utilisent un iPhone au quotidien tout en ayant un second appareil Xiaomi, ou qui prévoient de migrer vers un appareil Android sans perdre l’accès à leurs souvenirs stockés sur leur iPhone.

Pour profiter de cette nouveauté, il suffit de mettre à jour l’application Xiaomi Interconnectivity depuis l’App Store, de se connecter à son compte Xiaomi et d’activer la sauvegarde dans les paramètres. C’est une avancée discrète, mais qui marque une ouverture intéressante entre deux mondes technologiques souvent perçus comme opposés bien que similaires sur certains aspects, Xiaomi étant réputé pour copier Apple.

Télécharger l'app gratuite Xiaomi Interconnectivity