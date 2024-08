Les utilisateurs ont fait plier Apple sur l'application Photos dans iOS 18

Lors de la WWDC 2024, Apple avait fièrement annoncé qu'iOS 18 apporterait la « plus grande refonte » de l'application Photos depuis son lancement, dix-sept ans auparavant. Cependant, l'accueil glacial des utilisateurs a surpris les ingénieurs et les responsables de la marque américaine, au point de faire marche arrière !

Un retour arrière pour l'app Photos

Dans sa dernière lettre dominicale, outre l'iPhone 17 et le Vision standard, Mark Gurman de Bloomberg est revenu sur les changements apportés à l'application Photos. Le journaliste suggère que la refonte était « probablement un peu trop audacieuse et potentiellement déroutante ». En conséquence, la dernière version bêta d'iOS 18 a supprimé la nouvelle fonction de carrousel.

Mais ce n'est pas tout, la firme a également modifié la grille des photos pour la rendre plus conviviale et a déplacé les albums plus haut dans l'application afin de réduire le défilement, ce qui ressemble plus à l'ancienne interface. Gurman ajoute :

Plus important encore, Apple a réintégré le contenu sauvegardé dans la grille principale des photos. Ces changements interviennent à un moment crucial, car Apple considère désormais qu'iOS 18 est terminé et se prépare à ajouter le logiciel à la prochaine gamme d'iPhone 16.

Le mois dernier, nous expliquions que les dirigeants d'Apple avaient mis en avant le caractère plus « personnel » de l'application. Cependant, il semble qu'ils soient allés trop vite en besogne en apportant ces changements à l'une des applications les plus utilisées de l'iPhone. Heureusement, ils ont vite réagi et n'ont pas voulu attendre l'iPhone 16 pour résoudre les problèmes.



Comment trouvez-vous la nouvelle application Photos dans la version bêta ? À la rédaction, nous étions épaté par le côté technique (animations, transitions), mais déçu par l'ergonomie. Retrouvez une photo était bien plus difficile, tout comme en partager.



Rendez-vous le 10 septembre pour découvrir le nouvel iPhone 16 et les spécificités d'iOS 18 qui lui sont réservées.