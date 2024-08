Apple vise toujours un Vision moins cher et des Apple Glass

Selon la dernière édition de la lettre dominicale de Mark Gurman de Bloomberg, l'équipe "Vision" d'Apple continue d'explorer plusieurs nouveaux produits suite au lancement du casque Vision Pro en début d'année. Ces produits potentiels comprennent une variante plus abordable, probablement appelée "Vision", une deuxième génération du Vision Pro et une première mouture des lunettes intelligentes, l'objectif ultime de la marque américaine.

Un Apple Vision à moitié prix ?

L'Apple Vision Pro a été présenté lors de la keynote WWDC 23, mais les premiers clients ont du patienter jusqu'en février 2024 pour l'avoir entre les mains. Comme expliqué lors de notre test, si le Vision Pro met une claque à la concurrence, son prix trop haut perché et son expérience encore limitée pour la partie "travail" a fait que l'enthousiasme est rapidement retombé.

Les lunettes de Meta et Ray-Ban

Cependant, Apple n'est pas découragé par la chute des ventes. Selon notre confrère, la société est toujours sur la bonne voie pour lancer un casque Vision standard plus abordable, « probablement dès l'année prochaine ». Il note également qu'Apple continue de travailler sur une deuxième génération d'Apple Vision Pro, bien que la date de sortie ne soit pas encore calée du côté de la firme à la pomme. Reste à voir comment Apple parviendra (ou non) à réduire la note pour les clients. Gurman est sceptique quant au lancement d'un Vision Pro 2 au même prix.

Quel est l'intérêt ? Cette catégorie d'appareils n'a pas encore réussi à capter l'imagination des consommateurs, et il est difficile de dire quand cela se produira. Si le modèle le moins cher n'est pas inférieur à 1 500 dollars, les appareils Vision resteront probablement des produits de niche.

Apple Glass toujours dans le coup

Outre les deux nouveaux casques, Gurman assure que les ingénieurs du pôle "Vision" continuent d'expérimenter des lunettes intelligentes sans écran, similaires aux lunettes Ray-Ban de Meta.



Déjà évoquées en février, ces lunettes seraient bel et bien en cours de développement chez Apple, alors que l'entreprise a abandonné « l'idée de fabriquer de véritables lunettes de réalité augmentée» en raison de difficultés techniques. L'espoir subsiste quant à des « Apple Glass » aussi performantes qu'un Vision Pro, mais pas avant de nombreuses années.



Les Ray-Bans de Meta permettent de prendre facilement des photos et des vidéos en déplacement et peuvent également servir d'assistant vocal pour poser des questions.

Grâce à un style emblématique associé aux dernières technologies portables, vous pouvez enregistrer le monde qui vous entoure et le partager sous forme de photos, d’appels vidéo ou de streams en direct, écouter votre playlist préférée et passer un appel ou rédiger un texto à l’aide des commandes vocales, le tout depuis vos lunettes intelligentes.

Il faut évidemment une application compagnon sur un smartphone pour configurer les lunettes et partager les contenus. Il s'agit d'un accessoire qui est vendu à partir de 329 euros. Pas sûr qu'Apple se contente de quelque chose d'aussi basique.