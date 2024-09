Un abonnement Apple TV+ moins cher avec publicités prochainement ?

Et si Apple faisait comme Netflix et Disney+ ? Business Insider pense que la pomme croquée a pour idée de mettre en vente un abonnement moins cher à Apple TV+ qui contiendrait des pubs. Une façon d'amortir la perte de clients suite à la récente hausse de prix du service.

Apple TV+ avec pubs

Apple TV+ n'est plus aussi avantageux qu'à son lancement. Initialement au prix de 4.99 €, le service streaming d'Apple est passé à 6.99 € en octobre 2022 puis à 9.99 € en octobre 2023. Un prix doublé qui devrait sans doute freiner le nombre d'utilisateurs. Espérons d'ailleurs qu'il n'y ait pas une nouvelle augmentation en octobre 2024.



Pour redonner de l'élan à Apple TV+, la société aurait également l'idée de lancer un abonnement moins onéreux avec de la publicité en contrepartie. Une méthode qui n'est pas sans rappeler celle des concurrents, Netflix en tête de liste.

Business Insider se base sur le recrutement d'Apple pour évoquer cette hypothèse. En effet, la pomme a récemment embauché Joseph Cady, ancien directeur de la publicité chez NBCUniversal durant quatorze longues années. Il aurait pour mission de travailler main dans la main avec Winston Crawford, responsable des ventes publicitaires mondiales d'Apple. Mais il n'est pas le seul. D'autres personnes importantes dans le milieu de la publicité viennent d'être recrutées par Apple.



Comme indiqué plus haut, il s'agit bien évidemment d'une simple hypothèse. Le secteur pub d'Apple est vaste et pas plus tard qu'hier, nous apprenions qu'Apple expérimente l'IA pour la publicité sur l'App Store. Néanmoins, l'idée a du sens. Affaire à suivre.