Netflix : le forfait "Essentiel avec pub" passe au 1080p sur deux écrans en simultané

Netflix s'est rendu compte que son forfait qui contient des publicités lui permet de générer plus d'argent que le forfait basique. Résultat, il va améliorer son offre en passant la qualité d'image de 720p à 1080p sur deux écrans en même temps, rien que ça.

Vive la pub

À l'heure actuelle, si vous possédez le forfait le plus rentable de Netflix, intitulé "Essentiel avec pub", il est impossible de visionner un film ou une série en 1080p. En échange de 5.99 € par mois, la plateforme bloque la résolution d'image au 720p.



Une pratique qui va visiblement évoluer. En marge de la divulgation de ses résultats financiers trimestriels, Netflix a confirmé que le 1080p allait bientôt être accessible sur la plus petite formule. Une annonce assez étrange étant donné que les abonnés au forfait Essentiel à 8.99 €, et donc plus onéreux, resteront de leur côté bloqués au 720p.

Mieux encore, le géant américain va offrir une place supplémentaire sur le compte. Une fois mis à niveau, Essentiel avec pub permettra de regarder Netflix sur deux écrans en simultané contre un seul depuis son lancement il y a quelques mois. Cette version plus véloce est dès à présent disponible au Canada et en Espagne et devrait débarquer dans les autres pays concernés, dont la France, avant la fin du mois d'avril.



S'étant rendu compte qu'un abonné au forfait avec publicités rapporte plus d'argent qu'un abonné au forfait Standard, Netflix fait maintenant tout son possible pour attirer du monde au bon endroit. Ceci explique cela.

