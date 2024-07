Grâce à macOS 14.6, le MacBook Pro 14 pouces M3 peut prendre en charge deux écrans externes

Hier soir, Apple a publié une série de mises à jour pour tous les utilisateurs, il y avait dans le lot iOS 17.6, tvOS 17.6, watchOS 10.6, visionOS 1.3 et... macOS Sonoma 14.6 ! Cette dernière mise à jour n'a rien apporté de révolutionnaire, cependant elle ajoute quelque chose de très pratique pour les propriétaires du MacBook Pro 14 pouces M3 : la prise en charge de deux écrans externes. Cette fonctionnalité pourtant logique pour un MacBook Pro n'était pas possible jusqu'à hier soir !

L'un des défauts du MacBook Pro 14 pouces M3 est désormais résolu

Hier soir, Apple a déployé la nouvelle version de son système d'exploitation, macOS Sonoma 14.6, apportant quelques fonctionnalités supplémentaires. L'une des nouveautés les plus attendues est la compatibilité avec deux écrans externes pour le MacBook Pro M3 de 14 pouces.



Lors de son lancement, le MacBook Pro M3 de 14 pouces ne supportait pas encore la gestion de deux écrans externes, Apple avait cependant promis qu'une mise à jour logicielle viendrait combler cette lacune. Avec la sortie de macOS Sonoma 14.6, cette promesse est désormais tenue. Le MacBook Pro M3 de 14 pouces peut maintenant gérer deux écrans externes avec le couvercle fermé.

La prise en charge du double écran en mode fermé avait déjà été introduite pour les MacBook Air M3 en mars 2024, cette nouvelle mise à jour étend dorénavant cette fonctionnalité au MacBook Pro M3 de 14 pouces, ce qui va permettre une plus grande flexibilité pour les utilisateurs professionnels et créatifs.



Cette nouvelle compatibilité avec plusieurs écrans concerne uniquement le modèle MacBook Pro M3 de 14 pouces, les modèles équipés des puces M3 Pro et M3 Max supportaient déjà plusieurs écrans externes dès leur sortie.



En plus de cette nouvelle fonctionnalité, macOS Sonoma 14.6 corrige plusieurs vulnérabilités de sécurité. Même si aucune de ces vulnérabilités n'a été exploitée activement, il est fortement recommandé de procéder à cette mise à jour dès que possible pour garantir la sécurité de votre Mac.



