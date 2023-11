Shazam est intégré à macOS 14.2 Sonoma !

Avec macOS Sonoma 14.2 bêta 2, vous pouvez désormais ajouter Shazam à la barre de menu ou au centre de contrôle de votre Mac via les réglages système. Une fois dans les réglages de macOS, allez dans "Centre de contrôle", puis "Reconnaissance musicale". Vous y trouverez deux boutons pour Shazam, l'un pour la barre de menu et l'autre pour le centre de contrôle. Auparavant, Shazam pouvait être ajouté à la barre de menus de votre Mac à l'aide de l'application Shazam dédiée à macOS. Vous pouviez également demander à Siri sur le Mac d'identifier la chanson en cours de lecture. Désormais, Shazam est intégré nativement à macOS Sonoma, en dehors de Siri. Il aura fallu trois ans pour porter la fonctionnalité... L'icône de la barre de menu Shazam vous permet d'afficher un historique des chansons précédemment identifiées. En cliquant sur la pochette de l'album, vous ouvrez la chanson dans l'application Musique. Tout autre clic vous renvoie au site web de Shazam. macOS 14.2 devrait être mis à la disposition du grand public d'ici la fin de l'année, en même temps qu'iOS 17.2 qui apporte l'application Journal ou encore les vidéos spatiales .

Pour la petite histoire, Apple a acquis Shazam en décembre 2017 pour 400 millions de dollars et l'a progressivement intégré sur toutes ses plateformes, tout en supprimant les publicités. Dans iOS 14.2, par exemple, Apple a ajouté un widget Shazam au centre de contrôle sur l'iPhone . Cette même fonctionnalité est désormais disponible sur le Mac.

