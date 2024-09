macOS Sonoma 14.4 n'aime pas les imprimantes

La mise à jour macOS Sonoma 14.4 n'a pas apporté beaucoup de nouveautés, mais elle cause plusieurs problèmes. Après les concentrateurs USB, cette fois-ci, ce sont les imprimantes qui en font les frais. La nouvelle version supprime ou corromp les pilotes nécessaires à l'impression, de quoi agacer les clients concernés.

Un problème d'impression sur Mac

Il y a quelques jours, nous partagions un sérieux problème de compatibilité entre les hub USB et macOS 14.4, causant l'arrêt du fonctionnement des accessoires connectés dessus. Aujourd'hui, il semblerait que macOS Sonoma 14.4 mette également hors service les imprimantes.

Plusieurs témoignages ont émergé sur Reddit et sur les forums Apple, évoquant l'impossibilité d'imprimer depuis la mise à jour des Mac. Selon un post sur Reddit, il semble que macOS Sonoma 14.4 supprime le logiciel de base CUPS, ce qui ne permet pas à l'imprimante et au Mac de dialoguer.



Selon nicover84 sur Reddit le problème pourrait être causé par le logiciel Microsoft Defender. Certains utilisateurs affirment que le fait d'accorder un accès complet au disque à com.microsoft.dlp.daemon dans les paramètres de confidentialité et de sécurité, soit localement, soit à l'aide d'un profil de configuration JAMF, permet de résoudre le problème. Mais tous les clients concernés n'ont pas le même genre de configuration. Les imprimantes citées sont celles de HP et Canon, mais il y a fort à parier qu'elles ne sont pas seules.



Pour l'instant, si vous imprimez régulièrement à partir de votre Mac, il peut être judicieux d'attendre la mise à jour 14.4.1. La mise à jour 14.4 a été publiée le 7 mars.



Qui a des soucis depuis l'installation de macOS 14.4 ?