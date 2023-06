MacOS 14 Sonoma intègre un "Game Mode" et de quoi porter les jeux Windows

Le tout nouveau macOS Sonoma offre aux développeurs la possibilité de porter des jeux Windows sur Mac, de quoi motiver les éditeurs à venir étoffer le catalogue actuel. Mais ce n'est pas tout, car Apple a intégré d'autres fonctionnalités pour les joueurs dans macOS Sonoma, dont le "Game Mode" (ou mode jeu en français), qui améliore les performances des jeux sur les Mac équipés des puces Apple Silicon.

Game Porting Tool

Exécuter des jeux Windows sur macOS n'est pas une nouveauté. Des plateformes telles que Crossover existent pour traduire les API du système d'exploitation de Microsoft afin de permettre aux ordinateurs Mac d'exécuter des logiciels Windows sans perte de performances. Toutefois, avec macOS Sonoma, Apple intègre directement des solutions similaires dans le système, simplifiant ainsi le portage des jeux PC sur Mac pour les développeurs.

Apple a lancé un nouvel outil de portage de jeux qui facilitera aux développeurs l'exécution de leurs jeux sur Mac avec très peu d'efforts. La firme parle de quelques jours au lieu de plusieurs mois pour réaliser l'opération. Il est intéressant de souligner que cet outil de portage de jeux d'Apple repose sur Wine, une plateforme open-source populaire qui traduit les logiciels Windows pour les environnements Unix tels que macOS et Linux.

Mais Apple ne se limite pas à faire fonctionner ces jeux sur macOS. Comme expliqué par l'entreprise, l'outil de portage de jeux, appelé Game Porting Tool, est également capable de traduire DirectX 12 en Metal 3. Pour ceux qui ne sont pas familiers, DirectX est une API utilisée sur les consoles Windows et Xbox pour gérer le rendu graphique et les effets sonores des jeux, tout comme l'API Metal d'Apple.

Création d'un jeu macOS natif

Apple va encore plus loin en soulignant que certains jeux peuvent fonctionner sans aucune modification du code. Toutefois, la société précise que la version native du jeu pour macOS offre des performances encore meilleures, avec un taux de rafraîchissement presque deux fois plus élevé sur le même matériel. C'est pourquoi Apple encourage les développeurs à ne pas se limiter à l'exécution de versions traduites de leurs jeux Windows.



Une fois que les développeurs ont utilisé l'outil de portage de jeux (Game Porting Tool) pour tester un jeu Windows sur macOS, ils peuvent ensuite utiliser de nouveaux outils pour convertir les graphiques DirectX en Metal. Cela permet au jeu de fonctionner nativement avec des performances nettement améliorées. De plus, le SDK macOS Sonoma aide les développeurs à tirer parti d'autres fonctionnalités natives du système, telles que la prise en charge des contrôleurs de jeu, le son spatial et la vidéo HDR.

Game Mode

En complément de l'outil de portage de jeux, les développeurs peuvent profiter du mode jeu intégré à macOS Sonoma. Selon l'entreprise américaine, lorsque le mode jeu est activé, "le système donne la priorité à l'expérience de jeu pour le jeu au premier plan".



Cela se traduit par plusieurs améliorations : la latence Bluetooth pour les AirPods est considérablement réduite, le taux d'échantillonnage Bluetooth pour les contrôleurs PlayStation et Xbox est doublé, et le jeu bénéficie d'une priorité plus élevée en termes d'utilisation du GPU et du CPU. Ces améliorations se traduisent par des taux de rafraîchissement plus stables et plus soutenus pour les joueurs. Toutes ces optimisations sont appliquées automatiquement à tous les jeux Mac, y compris les titres récents et à venir comme No Man's Sky ou Stray.

Le mode Jeu donne automatiquement la priorité aux jeux sur le processeur et le GPU de votre Mac, réduisant ainsi l'utilisation des tâches d'arrière-plan. Et il réduit considérablement la latence avec les accessoires sans fil, comme les AirPods et vos manettes préférées, pour une réactivité que vous pouvez ressentir.

Une machine de jeux

Le Mac n'a jamais eu la réputation d'être une plateforme de jeu, mais Apple est en train de changer cela, année après année. Grâce aux puces Apple Silicon, les Mac sont plus puissants que jamais et leur architecture sous ARM64 facilite la vie des développeurs. C'est pourquoi de plus en plus de jeux AAA sont portés sur macOS. Et avec l'arrivée du Vision Pro, nous devrions avoir droit à des titres exclusifs en VR dans les prochaines années.

Date de sortie de macOS 14 Sonoma

macOS Sonoma est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs. Une version bêta publique sera publiée le mois prochain, tandis que la version finale est attendue pour l'automne, probablement un peu après iOS 17.