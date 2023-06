DirectX 12 de Microsoft arrive sur MacOS via CrossOver

CrossOver, une plateforme populaire permettant d'exécuter des applications Windows sur macOS, Linux et ChromeOS, a annoncé cette semaine qu'elle prendrait en charge DirectX 12 de Microsoft dès cet été. Cette nouvelle est une excellente nouvelle pour les joueurs Mac. CrossOver ridiculise les émulateurs qui font tourner Windows sur MacOS.

C'est quoi DirectX

DirectX est une API utilisée sur les consoles Windows et Xbox pour gérer le rendu graphique, similaire à l'API Metal d'Apple. DirectX 12, la dernière version disponible, apporte de nombreuses améliorations, notamment en permettant aux applications d'accéder simultanément à tous les cœurs d'un GPU, ce qui se traduit par de meilleures performances et une meilleure qualité graphique lors des jeux.

DirectX 12 bientôt supportés

Jusqu'à présent, CrossOver prenait en charge DirectX 11 et les versions antérieures. Avec l'ajout de la prise en charge de DirectX 12, les utilisateurs de CrossOver peuvent s'attendre à des performances encore meilleures lorsqu'ils exécutent des jeux Windows sur leur Mac. Cependant, il est important de noter que cette prise en charge sera ajoutée "par titre". CodeWeavers, la société derrière CrossOver, souhaite s'assurer que les utilisateurs n'auront pas de problèmes avec cette technologie complexe et boguée. Diablo II Resurrected sera le premier jeu à bénéficier de la prise en charge de DirectX 12 par CrossOver, mais d'autres titres populaires devraient suivre à l'avenir.

CodeWeavers reconnaît que ce n'est que le début de leur parcours dans la prise en charge de DirectX 12 sur macOS. Ils ont dû résoudre de nombreux problèmes liés à MoltenVK et SPIRV-Cross pour faire fonctionner le fameux Diablo II Resurrected. Ils prévoient de devoir ajouter la prise en charge pour chaque titre de jeu, sachant que chaque jeu peut présenter de nombreux bogues.

Bien que nous soyons ravis de cette avancée, nous reconnaissons que notre voyage ne fait que commencer. Les investigations de notre équipe ont conclu qu'il n'existait pas de clé magique unique permettant de débloquer la prise en charge de DirectX 12 sur macOS. Pour faire fonctionner Diablo II Resurrected, nous avons dû corriger une multitude de bogues impliquant MoltenVK et SPIRV-Cross. Nous prévoyons qu'il en sera de même pour les autres jeux DirectX 12 : nous devrons ajouter la prise en charge au cas par cas, et chaque jeu comportera probablement de nombreux bogues.

La première version bêta de CrossOver 23 avec prise en charge de DirectX 12 sera publiée cet été, et la version officielle devrait être disponible plus tard dans l'année. Il convient de noter que depuis 2020, les utilisateurs de CrossOver peuvent jouer à des jeux Windows en mode natif sur les Mac équipés d'une puce Apple Silicon, soit la M1 ou la M2. Voilà qui permet d'étendre grandement le catalogue de jeux disponibles sur Mac, alors même que les titres AAA commencent à arriver en nombre. On a récemment eu droit à Resident Evil Village et No Man's Sky.