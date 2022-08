Dropbox annonce une version entièrement compatible macOS 12 pour bientôt

Au début de l'année, les équipes de Dropbox ont averti leurs utilisateurs Mac de problèmes de compatibilité avec macOS Monterey 12.3 et les versions ultérieures en raison de certaines modifications internes du système. Alors que les clients attendent toujours une mise à jour, Dropbox a enfin annoncé qu'une nouvelle application bêta avec un support complet pour macOS Monterey sera disponible plus tard cette année.

Dropbox annonce une bêta pour macOS Monterey

Un représentant a écrit un commentaire sur le forum officiel de l'entreprise pour confirmer que l'équipe Dropbox travaille toujours sur une mise à jour pour ses utilisateurs Mac avec une prise en charge complète des dernières versions de macOS.



Selon le porte-parole, une nouvelle bêta publique de l'application Dropbox pour macOS sera disponible "au début du quatrième trimestre", ce qui suggère que la mise à jour arrivera quelque part entre octobre et décembre 2022 pour tout le monde. La société demande aux utilisateurs rencontrant des problèmes d'accéder à Dropbox via un navigateur Web, un appareil iOS ou un PC Windows en attendant.



Si, comme moi, vous utilisez Dropbox sur Monterey, pas de panique. L'application fonctionne, mais certaines fonctionnalités sont limitées. C'est le cas par exemple de l'ouverture des fichiers uniquement en ligne stockés dans le cloud. Cela est dû au fait que macOS 12.3 ne prend plus en charge une ancienne extension utilisée par les services cloud, ce qui a également affecté Microsoft OneDrive.

Voici ce que dit l'entreprise :

Une bêta publique pour la prise en charge complète de macOS sera disponible au début du quatrième trimestre. Pour l'instant, vous pouvez toujours double-cliquer pour ouvrir des fichiers dans le Finder. Tout le reste fonctionne comme d'habitude. Votre expérience sur les appareils PC, sur dropbox.com et à partir des dernières applications iOS et Android n'est pas affectée.

Si vous avez absolument besoin d'une version corrective, alors le mieux est d'activer l'option pour recevoir les bêtas dans les paramètres de l'application Dropbox. Naturellement, cette future application devrait également être prête pour macOS 13 Ventura.



Rappelons enfin qu'en mars dernier, Dropbox a publié une mise à jour de son app macOS pour ajouter la prise en charge des Mac M1 d'Apple. Vous pouvez télécharger la dernière version de l'app Dropbox sur son site officiel (et non sur le Mac App Store).